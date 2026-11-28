Fenomenul este asociat cu reducerea acoperirii vaccinale și cu răspândirea mesajelor împotriva imunizării, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția asupra fragilității progreselor realizate în combaterea bolii.

Statele Unite, Mexicul și Bolivia, afectate de revenirea rujeolei

Mai multe țări de pe continentul american, printre care Statele Unite, Mexic și Bolivia, și-au pierdut recent statutul de state care au eliminat rujeola, potrivit informațiilor publicate de cotidianul francez Le Monde.

Reapariția transmiterii virusului în aceste țări evidențiază dificultatea menținerii sub control a unei infecții extrem de contagioase.

Situația provoacă îngrijorare și în Europa. Franța nu este ferită de riscul unor noi focare, în condițiile în care scăderea vaccinării poate favoriza circulația virusului.

OMS: 9,8 milioane de cazuri și 72.000 de decese în 2025

Datele prezentate într-un studiu publicat vineri, 27 noiembrie, de Organizația Mondială a Sănătății arată că, în 2025, la nivel mondial au fost estimate aproximativ 9,8 milioane de îmbolnăviri de rujeolă.

Numărul deceselor asociate bolii s-a ridicat la aproximativ 72.000.

În același timp, mortalitatea provocată de rujeolă a atins cel mai redus nivel înregistrat până în prezent, fiind cu 91% mai mică decât în anul 2000.

Această evoluție este atribuită în mare măsură programelor de vaccinare derulate în ultimele decenii, care au contribuit la prevenirea unui număr important de decese.

Specialiștii avertizează însă că reducerea mortalității nu înseamnă dispariția pericolului epidemiologic.

De ce se răspândește din nou rujeola

Gradul ridicat de contagiozitate reprezintă principala dificultate în controlul bolii.

Chiar și comunitățile relativ mici în care există numeroase persoane nevaccinate pot permite reapariția și extinderea rapidă a focarelor, inclusiv în țări cu sisteme medicale performante.

Scăderea ratelor de imunizare, alimentată inclusiv de retorica antivaccinare și de schimbările politicilor de sănătate publică, creează condiții favorabile pentru revenirea virusului.

Astfel, rezultatele obținute prin campanii de vaccinare desfășurate timp de decenii pot fi afectate atunci când protecția populației scade.

Specialiștii subliniază că decesele pot fi prevenite

Stéphane Paul, profesor de imunologie la Facultatea de Medicină din Saint-Étienne, a atras atenția că decesele cauzate de rujeolă pot fi prevenite.

Potrivit specialistului, vaccinul împotriva rujeolei este sigur și eficient, iar administrarea sa în copilărie asigură o protecție de lungă durată.

La rândul său, Kate O’Brien, directoarea departamentului pentru imunizare, vaccinuri și produse biologice din cadrul OMS, a subliniat că progresele în domeniul sănătății publice nu sunt întotdeauna ireversibile.

Reprezentanta organizației a insistat asupra faptului că eficiența programelor de vaccinare depinde de accesul efectiv al copiilor la imunizare.

Revenirea rujeolei în America de Nord și riscurile existente în Europa arată că menținerea unei acoperiri vaccinale ridicate rămâne esențială pentru prevenirea unor noi epidemii.