„Ministrul de Externe a autorizat trei nave militare să repatrieze 1.500 de cetățeni birmanezi pe 6 și 7 decembrie”, a anunțat marți premierul Malaeziei.

Anwar Ibrahim a adăugat că peste 5.300 de alți vor fi repatriați pe calea aerului în decembrie „pe cheltuiala Myanmarului”, potrivit AFP.

La sfârșitul lunii septembrie, Malaezia trimisese deja înapoi aproximativ 1.500 de cetățeni ai Myanmarului, în cadrul unei scheme care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, ar putea pune în pericol migranții prin trimiterea lor înapoi într-o țară sfâșiată de război.

Acest nou anunț al prim-ministrului malaezian vine la câteva zile după o hotărâre a Curții Internaționale de Justiție (CIJ) de la Haga.

Potrivit acesteia, Myanmarul a comis genocid împotriva populației Rohingya, o minoritate musulmană care constituie principalul contingent de refugiați.

Este doar a treia oară în istoria CIJ când instanța a pronunțat o hotărâre într-un caz de genocid și marchează prima dată când un stat a fost găsit vinovat. Este doar a patra oară de la Holocaustul nazist când o instanță internațională a decis că crima a fost comisă, persoane fiind condamnate anterior.

Hotărârea privind genocidul ar putea avea implicații de anvergură, inclusiv pentru cazul Africii de Sud din 2023, care acuză Israelul de genocid în Gaza, oferind indicii despre modul în care completul format din 15 membri evaluează responsabilitatea statului în presupusa comitere a crimelor internaționale.

Hotărârile instanței sunt definitive și obligatorii din punct de vedere juridic, dar nu există nicio modalitate eficientă de a le pune în aplicare în afară de a raporta nerespectarea hotărârilor către Consiliul de Securitate al ONU, potrivit sursei citate.

La sfârșitul lunii octombrie, Malaezia a anunțat că va cere explicații din partea Myanmarului în urma rapoartelor conform cărora sute de migranți returnați au fost reținuți, potrivit sursei citate.