America votează, Trump ar putea pierde controlul Congresului. Primele rezultate vin imediat. UPDATE: Trump revendică prima victorie a nopții electorale

UPDATE S-au închis primele urne în SUA. Începe numărătoarea voturilor: ce trebuie să știm despre alegerile care pot schimba controlul Congresului

Primele secții de votare din Statele Unite s-au închis miercuri, la ora 01:00, ora României, în Indiana și Kentucky. Numărarea voturilor a început în aceste state, însă unele secții rămân deschise până la ora 02:00, din cauza diferențelor de fus orar. Primele rezultate vor începe să contureze direcția în care se îndreaptă noaptea electorală americană.

Ce se votează și câte mandate sunt necesare pentru majoritate

În Camera Reprezentanților sunt puse în joc toate cele 435 de mandate, iar un partid are nevoie de 218 locuri pentru a controla instituția. În prezent, republicanii dețin o majoritate fragilă.

În Senat, care are 100 de membri, sunt organizate alegeri pentru 35 de mandate. Senatorii sunt aleși pentru șase ani, astfel că doar aproximativ o treime dintre locuri este reînnoită la fiecare doi ani.

Republicanii au intrat în alegeri cu 53 de senatori, față de 47 de democrați și independenți aliați acestora. Pentru a prelua controlul Senatului, democrații trebuie să ajungă la 51 de mandate. În cazul unei egalități de 50-50, vicepreședintele republican JD Vance poate departaja voturile.

UPDATE Primele rezultate vin la ora 1:00

Primele secții de votare din Statele Unite se pregătesc să se închidă, iar rezultatele care vor începe să apară în scurt timp vor oferi primele indicii despre direcția în care se îndreaptă noaptea electorală.

Primele secții de votare din Statele Unite se închid la ora 01:00, ora României, în Indiana și Kentucky. La ora 02:00, ora României, se închid urnele în alte șase state, inclusiv Florida, Georgia și Virginia. O jumătate de oră mai târziu urmează Carolina de Nord și Ohio, state cu curse electorale importante.

La ora 03:00 se încheie votarea în numeroase alte state, inclusiv Texas, Michigan și Pennsylvania.

Vot de neîncredere în Donald Trump. Două treimi dintre americanii care au votat spun că politicile președintelui au afectat economia SUA. Sondaj AP în ziua alegerilor

Alegerile legislative din Statele Unite s-au transformat într-un referendum asupra președintelui Donald Trump. Aproximativ două treimi dintre alegătorii care au participat la scrutinul de marți consideră că politicile administrației republicane au înrăutățit situația economică a țării, în timp ce șapte din zece americani vor ca viitorul Congres să limiteze mai ferm puterea președintelui, potrivit unui amplu sondaj realizat de Associated Press.

Nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă Statele Unite domină atmosfera electorală. Aproximativ trei sferturi dintre alegătorii intervievați în cadrul AP Voter Poll declară că sunt furioși sau nemulțumiți de situația actuală din țară, iar șase din zece dezaprobă modul în care Donald Trump își exercită mandatul prezidențial.

Economia, costul vieții și funcționarea democrației sunt principalele preocupări ale americanilor.

UPDATE Șase state pot decide controlul Senatului SUA. Republicanii își apără mandatele, democrații încearcă să răstoarne majoritatea

Șase curse electorale pentru Senatul Statelor Unite sunt considerate extrem de strânse, potrivit celei mai recente evaluări a Cook Political Report. Este vorba despre Alaska, Kansas, Iowa, Maine, Ohio și Texas, toate cele șase mandate fiind deținute în prezent de republicani.

Michigan, care figura anterior pe lista statelor unde rezultatul era considerat imposibil de anticipat, a fost mutat în categoria „Lean Democrat”, ceea ce indică un avantaj pentru democrați în evaluarea analiștilor electorali.

Miza este controlul Senatului, unde republicanii dețin în prezent 53 de mandate, față de 47 ale democraților și independenților care votează alături de aceștia.

Pentru a ajunge la o majoritate de 51 de mandate, democrații trebuie să câștige toate cele cinci curse clasificate de Cook Political Report drept favorabile sau înclinate spre Partidul Democrat, inclusiv pe cea din Carolina de Nord, unde mandatul este în prezent republican, și să obțină încă trei victorii în cele șase state considerate indecise.

UPDATE Trump revendică prima victorie a nopții electorale din SUA. Republicanii câștigă funcția de guvernator în Guam, dar democrații le iau un mandat

Primele rezultate ale alegerilor americane de la jumătatea mandatului prezidențial au venit din Guam, teritoriul american din Oceanul Pacific unde urnele s-au închis înaintea celor din Statele Unite continentale.

Republicanii au câștigat funcția de guvernator, în timp ce democrații au reușit să preia locul de delegat în Congres. Președintele Donald Trump a salutat imediat victoria republicană, exprimându-și speranța că rezultatul anticipează evoluția scrutinului la nivel național..

„Guam, care a fost întotdeauna considerat puternic democrat, tocmai a anunțat o victorie REPUBLICANĂ pentru cea mai importantă funcție, cea de guvernator. Felicitări lui Tony Ada!”, a scris președintele american.

Trump a evidențiat și rezultatele alegerilor legislative locale, susținând că republicanii au obținut majoritatea în Senatul din Guam.

„Republicanii au, de asemenea, majoritatea în Senatul local. Uau, sper că acesta este un semn pentru ceea ce urmează!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

UPDATE Primele probleme la alegerile din SUA: aparate de vot blocate în New York, secții mutate din cauza inundațiilor în Florida. Trump atacă presa

Primele ore ale procesului electoral au fost marcate de probleme tehnice în New York și de inundații care au determinat mutarea unor secții de votare în Florida. Între timp, președintele american a lansat noi atacuri la adresa presei, iar Departamentul Justiției a mobilizat aproximativ 1.000 de observatori electorali în toate cele 50 de state.

Primele secții electorale se vor închide la ora 18:00 pe Coasta de Est a Statelor Unite, adică miercuri, 4 noiembrie, ora 01:00 în România. Primele rezultate vor oferi indicii despre direcția scrutinului, însă stabilirea majorității din Congres ar putea necesita mai multe ore sau chiar zile.

SUA aleg. Tot ce trebuie să știi

Alegerile din Statele Unite reprezintă primul mare test electoral național pentru Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025. Rezultatul va determina dacă președintele republican își poate continua agenda politică beneficiind de sprijinul ambelor camere ale Congresului sau dacă va trebui să negocieze cu o opoziție democrată care ar putea bloca inițiative legislative și declanșa anchete parlamentare.

Sondajele și analizele electorale indică perspective favorabile democraților în competiția pentru Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne deschisă. Nemulțumirile privind costul vieții, războiul cu Iranul, creșterea prețurilor la combustibili și politica tarifară a administrației Trump au dominat ultimele săptămâni de campanie.

Ce sunt alegerile „midterms” și ce votează americanii

Alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute în Statele Unite drept „midterms”, sunt organizate la doi ani după alegerile prezidențiale.

Alegătorii decid componența Congresului, instituția care adoptă legile federale, aprobă cheltuielile guvernamentale și exercită control parlamentar asupra administrației.

În scrutinul din 3 noiembrie sunt puse în joc:

435 de mandate în Camera Reprezentanților, întreaga cameră fiind reînnoită o dată la doi ani.

35 dintre cele 100 de mandate din Senat, dintre care 33 prin alegeri ordinare și două prin alegeri speciale.

funcții de guvernator și numeroase alte poziții în administrațiile statelor americane, precum și referendumuri și inițiative locale.

Spre deosebire de membrii Camerei Reprezentanților, care sunt aleși pentru mandate de doi ani, senatorii americani au mandate de șase ani. Senatul este format din 100 de membri, câte doi pentru fiecare dintre cele 50 de state americane.

Pentru a asigura continuitatea activității instituției, mandatele senatorilor sunt eșalonate, astfel încât aproximativ o treime dintre locurile din Senat sunt supuse votului la fiecare doi ani.

Funcții de guvernator și numeroase alte poziții în administrațiile statelor americane, precum și referendumuri și inițiative locale.

Câte voturi ai nevoie pentru controlul camerelor

Pentru controlul Camerei Reprezentanților este necesară o majoritate de 218 mandate.

În Senat, republicanii dețin 53 de locuri, iar democrații și cei doi independenți care votează alături de ei controlează împreună 47. Democrații trebuie să obțină un câștig net de patru mandate pentru a ajunge la 51.

Republicanii pot păstra controlul Senatului chiar și cu 50 de locuri, deoarece vicepreședintele JD Vance poate departaja voturile în cazul unui rezultat de 50 la 50.

De ce sunt alegerile atât de importante pentru Donald Trump

În sistemul politic american, președintele are nevoie de Congres pentru adoptarea legislației, pentru finanțarea priorităților administrative și, în cazul Senatului, pentru confirmarea unor numiri importante.

O eventuală schimbare a majorității în Camera Reprezentanților ar permite democraților să controleze comisiile parlamentare, să organizeze audieri și să investigheze activitatea administrației Trump.

Dacă democrații ar câștiga și Senatul, ar putea bloca anumite numiri prezidențiale, inclusiv eventuale nominalizări la Curtea Supremă, și ar avea o influență mult mai mare asupra agendei legislative.

În schimb, păstrarea controlului ambelor camere de către republicani i-ar permite lui Trump să continue colaborarea cu o majoritate parlamentară din propriul partid.

Alegerile au și o semnificație simbolică. Istoric, partidul președintelui aflat în funcție pierde de regulă mandate la scrutinul de la jumătatea mandatului. Doar de două ori după Al Doilea Război Mondial partidul președintelui nu a pierdut teren în Congres la asemenea alegeri.

Trump a participat intens la campanie și le-a cerut susținătorilor să se comporte ca și cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot.

Românii intră în cursa electorală din SUA. Candidați de origine română, atât din partea lui Trump, cât și a democraților, luptă pentru funcții în trei state americane

Alegerile din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie, au și o miză românească. Trei candidați de origine română se află pe buletinele de vot în Florida, Texas și Washington D.C., reprezentând atât Partidul Republican al președintelui Donald Trump, cât și Partidul Democrat.

Ionel Roiban, originar din județul Vâlcea, candidează din partea Partidului Republican pentru un mandat în Camera Reprezentanților a statului Florida, în Districtul 90. Românul are însă un trecut politic și în România: a fost vicepreședinte al PMP, partid condus de atunci de actualul consilier prezidențial Eugen Tomac, și consilier de stat în Guvernul Ludovic Orban.

La aproximativ 2.000 de kilometri distanță, în Texas, Mihaela Pleșa încearcă să obțină un nou mandat în Camera Reprezentanților a statului. Spre deosebire de Roiban, aceasta candidează din partea Partidului Democrat.

Mihaela Pleșa s-a născut în Texas, într-o familie de români care au emigrat. În 2022, a devenit prima persoană de origine română aleasă în legislativul acestui stat american.

Un al treilea candidat de origine română este Ciprian Ivanof, avocat născut în România, care reprezintă Partidul Republican în alegerile din Washington D.C. Ivanof candidează pentru funcția de U.S. Shadow Representative, un reprezentant simbolic al capitalei federale care susține interesele Washingtonului în relația cu Congresul.

Economia, războiul cu Iranul și imigrația, principalele teme ale campaniei

Campania electorală a fost dominată de preocupările privind costul vieții, în special prețurile alimentelor, energiei și combustibililor.

Potrivit Reuters, conflictul cu Iranul și consecințele sale economice au afectat percepția publică asupra administrației Trump, în timp ce politica tarifară a președintelui a reprezentat un alt subiect de dispută.

Democrații au încercat să transforme scrutinul într-un referendum asupra politicilor economice și externe ale Casei Albe.

Republicanii au insistat asupra imigrației, securității și diferențelor ideologice dintre cele două partide, prezentând o parte dintre candidații democrați drept prea radicali.

Un alt element important îl reprezintă participarea la vot. Mobilizarea alegătorilor independenți, a tinerilor, a electoratului latino și a alegătorilor din suburbii ar putea influența rezultatele în competițiile strânse.

Ce înseamnă alegerile pentru Europa, NATO și Ucraina

Rezultatul scrutinului va avea implicații și în afara Statelor Unite, inclusiv pentru România.

Congresul american joacă un rol central în aprobarea cheltuielilor federale, inclusiv a fondurilor destinate apărării și asistenței externe.

O schimbare a majorității ar putea modifica negocierile privind bugetele militare, sprijinul pentru Ucraina, relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și politica administrației Trump față de aliații NATO.

Totuși, politica externă rămâne în mare măsură în atribuțiile președintelui, iar o majoritate democrată în Congres nu ar însemna automat o schimbare a poziției Washingtonului față de războiul din Ucraina sau față de securitatea europeană.

Pentru România, una dintre principalele teme de urmărit va fi modul în care noul Congres se va raporta la finanțarea apărării, la prezența militară americană în Europa și la cooperarea transatlantică.

Când vom ști cine a câștigat alegerile

Deși primele rezultate vor apărea miercuri dimineață, este posibil ca majoritatea din Congres să nu poată fi stabilită imediat.

Associated Press avertizează că rezultatul final al alegerilor poate rămâne necunoscut timp de mai multe zile, în special dacă diferențele de voturi sunt mici.

În California, numărarea voturilor trimise prin poștă poate continua după ziua scrutinului. În Alaska și Maine, votul preferențial poate necesita redistribuirea opțiunilor alegătorilor și mai multe runde de centralizare.