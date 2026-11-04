Întâlnire Xi-Trump-Putin: China se angajează în dialog cu SUA și Rusia

Beijingul a confirmat miercuri că este în contact cu Washingtonul și Moscova pentru a organiza o viitoare întâlnire între cei trei șefi de stat ai Chinei, Statelor Unite și Rusia, Xi Jinping , Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit Le Figaro.

„China este în contact cu părțile relevante cu privire la o întâlnire între șefii de stat chinez, rus și american”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, la o conferință de presă regulată, întrebată despre organizarea unei astfel de întâlniri în marja unui summit regional care va avea loc în China peste două săptămâni.

Rusia a anunțat pregătiri pentru o astfel de întâlnire

China găzduiește un summit al liderilor din țările APEC, inclusiv China, Statele Unite și Rusia, pe 18 și 19 noiembrie. Grupul este format din 21 de economii din Asia-Pacific. Posibilitatea unei întâlniri între Xi Jinping, Trump și Putin în cadrul acestui summit este discutată de câteva săptămâni. Kremlinul a anunțat pregătiri pentru o astfel de întâlnire pe 21 octombrie.

Această perspectivă alarmează Ucraina, care se află în război cu Rusia și se teme că va fi sacrificată într-o luptă pentru putere.