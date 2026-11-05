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Vicepremierul landului german Bavaria, Hubert Aiwanger, a fost găsit mort într-un hotel din Berlin

Hubert Aiwanger, vicepremierul landului german Bavaria și ministru al Economiei, a fost găsit mort miercuri seara într-o cameră de hotel din Berlin, la vârsta de 55 de ani, au anunțat autoritățile germane, care au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzei și circumstanțelor decesului.
Vicepremierul landului german Bavaria, Hubert Aiwanger, a fost găsit mort într-un hotel din Berlin
sursă foto: Armin Weigel/dpa
Petre Apostol
05 nov. 2026, 02:06, Știri externe
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Poliția din Berlin și Parchetul capitalei au precizat într-un comunicat comun că politicianul a fost descoperit fără viață în camera sa de hotel din cartierul Mitte. O anchetă a fost deschisă pentru a determina cauza exactă a morții și pentru a exclude posibilitatea implicării unei terțe persoane. Autoritățile nu au oferit alte detalii.

Aiwanger se afla la Berlin pentru inaugurarea unui sediu al partidului său, Freie Wähler (Alegătorii Liberi), dar nu a participat la eveniment după ce s-a simțit rău, potrivit publicației germane Bild.

Premierul Bavariei, Markus Söder, a descris moartea lui Aiwanger drept o „tragedie teribilă”.

„Moartea subită a lui Hubert Aiwanger este o tragedie teribilă. Suntem cu toții profund șocați”, a transmis Söder într-un mesaj publicat pe platforma X.

Aiwanger conducea partidul Freie Wähler în Bavaria din 2006 și era liderul formațiunii la nivel federal din 2010. Din 2018, el ocupa funcția de ministru al Economiei, Dezvoltării Regionale și Energiei și era vicepremier al Bavariei.

Partidul său este partenerul minoritar al Uniunii Creștin-Sociale (CSU), formațiunea conservatoare condusă la nivel regional de Söder, în guvernul Bavariei, alianță aflată la putere din 2018.

Aiwanger a fost una dintre figurile importante ale politicii regionale germane. El s-a aflat în centrul unei controverse în 2023, după apariția unor informații despre un pliant antisemit, cu conținut nazist, descoperit în ghiozdanul său în perioada în care era elev, la sfârșitul anilor 1980. Politicianul și-a cerut scuze în urma scandalului, dar a refuzat să demisioneze.

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