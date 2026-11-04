Zelenski speră că victoria democraților în alegerile din SUA va aduce mai mult ajutor pentru Ucraina

Într-un interviu acordat jurnalistului Jan Böhmermann de la televiziunea germană ZDF, liderul de la Kiev a salutat rezultatul scrutinului desfășurat marți, în urma căruia democrații au obținut controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților.

„Le sunt recunoscător și republicanilor, dar democrații vorbesc foarte clar despre sprijinirea Ucrainei și acordarea de ajutor acesteia. Ei vorbesc despre refacerea legăturilor dintre Statele Unite și Europa. De aceea există speranța că se va ajunge la un echilibru al puterii și că vom primi mai mult sprijin”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că poziția Congresului american ar putea influența inclusiv calculele președintelui rus Vladimir Putin.

„Dacă membrii Congresului vor vorbi despre un sprijin financiar puternic sau despre ajutor militar, așa cum face și demonstrează Europa în prezent, acesta va fi un lucru pozitiv, care va avea un impact asupra lui Putin”, a afirmat Zelenski.

Democrații au înregistrat o victorie importantă în alegerile intermediare din SUA, recâștigând majoritatea în ambele camere ale Congresului, după ce republicanii controlaseră legislativul în prima jumătate a celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Schimbarea raportului de forțe de la Washington ar putea complica promovarea agendei legislative a președintelui republican. Totuși, rezultatul scrutinului nu garantează automat majorarea ajutorului pentru Ucraina, Donald Trump păstrându-și atribuțiile executive și dreptul de veto. Noul Congres își va începe mandatul în ianuarie 2027.

Zelenski critică poziția lui Elon Musk

În același interviu, liderul ucrainean a vorbit și despre rolul companiei SpaceX, deținută de miliardarul Elon Musk, în asigurarea comunicațiilor pentru Ucraina prin intermediul serviciului de internet prin satelit Starlink.

„Suntem recunoscători SpaceX pentru că ne-a oferit conectivitate. Acest lucru a fost foarte util la începutul războiului. Dar trebuie să fim foarte clari: evident, nu ne place poziția sa față de acest război”, a declarat președintele ucrainean.

Musk a confirmat în octombrie că SpaceX a impus restricții serviciului Starlink folosit de armata ucraineană, invocând utilizarea acestuia pentru atacuri cu drone, despre care a susținut că încalcă termenii de utilizare. Măsurile au afectat temporar anumite operațiuni militare ucrainene și au generat tensiuni între Kiev și compania americană.