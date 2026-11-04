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Trump, despre o posibilă destituire a sa: „Democrații și-ar distruge partidul dacă ar încerca”

Președintele american Donald Trump susține că o eventuală încercare a democraților de a-l destitui ar avea consecințe grave pentru propriul lor partid. El spune că nu se teme de destituire, în ciuda victoriei democraților la alegerile din SUA.
Trump, despre o posibilă destituire a sa: „Democrații și-ar distruge partidul dacă ar încerca”
Maria Miron
04 nov. 2026, 22:40, Știri externe
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Donald Trump a declarat miercuri, la Casa Albă, că nu se teme de o eventuală procedură de destituire, după victoria democraților la alegerile parlamentare intermediare din Statele Unite. Președintele american consideră că o asemenea inițiativă ar fi nejustificată și s-ar întoarce împotriva Partidului Democrat.

Întrebat de jurnaliști dacă este îngrijorat că democrații ar putea încerca să îl destituie, Trump a răspuns: „Nu, nu, nu, nici măcar puțin”.

„Cred că acest lucru ar distruge Partidul Democrat dacă ar face-o, pentru că ar fi o procedură de destituire fără niciun motiv. Pentru ce? Pentru că avem o țară prosperă?”, a adăugat președintele american, citat de Anadolu Agency.

Trump, dispus să colaboreze cu democrații

În ciuda înfrângerii republicanilor la alegerile de marți, Trump a declarat că este dispus să colaboreze cu noua majoritate democrată din Congres, dar a precizat că își poate folosi dreptul de veto.

„Probabil mă voi înțelege cu democrații, dacă nu vor încerca să obstrucționeze, dar am drept de veto”, a afirmat președintele.

Partidul Democrat a câștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, punând capăt majorității republicane din Congres.

Trump explică înfrângerea republicanilor la alegeri

Președintele american a comentat și rezultatele alegerilor parlamentare intermediare, susținând că republicanii ar fi obținut un rezultat mai bun dacă el însuși ar fi candidat.

„Dacă aș fi participat la alegeri, am fi câștigat”, a scris Trump pe platforma Truth Social, marți seară.

Trump a recunoscut că războiul cu Iranul și creșterea prețurilor la carburanți au contribuit la înfrângerea republicanilor, dar a precizat că ar lua din nou aceeași decizie în privința conflictului.

Președintele american mai declarat că reprezentanți ai Partidului Democrat l-au contactat deja pentru discuții, după victoria electorală.

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