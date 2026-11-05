Sute de angajatori verificați în toată țara. Nereguli grave privind munca la negru și siguranța salariaților

Potrivit datelor publicate de Inspecția Muncii, în perioada 26 – 30 octombrie 2026 au fost efectuate 2.196 de controale privind respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 1.410 sancțiuni, dintre care 441 de amenzi, în valoare totală de 8.092.200 de lei.

Totodată, autoritățile au dispus 2.761 de măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate la angajatorii verificați.

Ritmul controalelor a depășit 400 de verificări pe zi, după cum a subliniat și ministrul Muncii, Petre Florin Manole, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Aproape 200 de cazuri de muncă nedeclarată, identificate într-o săptămână

Cele mai mari amenzi au fost aplicate în domeniul relațiilor de muncă, unde inspectorii au efectuat 1.333 de controale.

Acestea s-au încheiat cu 506 sancțiuni, inclusiv 288 de amenzi, în valoare cumulată de 7.192.700 de lei.

Inspectorii au descoperit 191 de cazuri de muncă nedeclarată, una dintre principalele probleme urmărite în cadrul verificărilor.

Printre abaterile constatate s-au numărat și încălcarea prevederilor privind timpul de lucru și perioadele obligatorii de odihnă, precum și nerespectarea măsurilor dispuse la controalele anterioare.

Echipamente de muncă oprite din cauza riscurilor pentru angajați

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost realizate alte 863 de controale, soldate cu 904 sancțiuni.

Dintre acestea, 153 au fost amenzi, în valoare totală de 899.500 de lei.

În urma identificării unor riscuri, inspectorii au decis oprirea din funcțiune a 11 echipamente de muncă.

Verificările au evidențiat inclusiv deficiențe în instruirea angajaților cu privire la regulile de securitate și sănătate în muncă.

Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, a atras atenția că neregulile identificate nu reprezintă simple probleme administrative, ci situații care pot afecta drepturile și siguranța lucrătorilor.

„Pentru noi, fiecare neconformitate identificată trebuie să se traducă într-o schimbare reală la locul de muncă”, a declarat acesta.

Ministrul Muncii anunță continuarea controalelor

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a evidențiat amploarea acțiunilor de verificare și a transmis că acestea vor continua.

Inspecția Muncii precizează că verificările viitoare vor urmări în continuare combaterea muncii nedeclarate, respectarea drepturilor salariaților și prevenirea accidentelor prin asigurarea unor condiții de lucru sigure.