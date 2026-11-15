George Simion, despre București, la Forum Europa: “Important este să arătăm alternativa noastră”

George Simion a prezentat membrii AUR care ar putea veni cu soluțiile pentru problemele din București.

“Eu sunt aici. Vorbesc a 15-a oară probabil în aceste zile. Țin un discurs către organizațiile de sector și către organizația municipală în București, unde globaliștii, sub forma unui trai mai bun pe care românii chipurile îl duc, au impus primari. Primari, puși cu mâna.

În București, teoretic, lumea trăiește bine. Nu asta este realitatea pe care eu, care merg pe stradă, merg între oameni, o văd. Bucureștenii nu o duc nici ei bine, doar că datorită faptului că nu vorbesc între ei, nu sunt prieteni cu vecinii, nu au o comunitate la care să se raporteze, sunt încă prizonieri ai grupurilor de interese care răspândesc ceea ce au răspândit televiziunile la mitingul de ieri.

Era mitingul cetățenilor nemulțumiți, a cetățenilor care văd cum se vede de pe lună faptul că domnul Călin Georgescu este nevinovat. Este timpul pentru o schimbare în București. Domnul Ciucu, cel care nu voia să autorizeze mitingul nostru, tocmai pentru că acesta să nu aibă amploare”, a declarat președintele AUR.

Alternativa pentru Capitală

George Simion vrea să arate o alternativă eficientă pentru Capitală.

“Important este să arătăm alternativa noastră. Care este alternativa noastră la acest regim care interzice manifestările, care ține blocat Bucureștiul, care nu are soluții?

Cinste. Asta ne s-a promis în campanie, nu?

Oameni care se scoată Bucureștiul din insolvență, oameni care sunt aici cu inima. Și în ciuda faptului că este un teritoriu nefavorabil, spun ei, electoral, toți oamenii din această sală reprezintă esența mișcării Alianței pentru Unire a Românilor”, a conchis acesta.