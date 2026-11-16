Pe lista neagră. Aryna Sabalenka, inclusă în baza de date a „dușmanilor Ucrainei”

Numele Arynei Sabalenka apare acum, transcris „Arina Sobolenko”, în baza de date a platformei ucrainene Myrotvorets, potrivit Euronews. Centrul spune că „investighează semnele unor crime împotriva securității naționale a Ucrainei, a păcii, a umanității și a dreptului internațional”.

În fișa publicată pe site, sportivei din Belarus i se impută „instigare la ură interetnică și interconfesională”, „participare la acte de agresiune umanitară împotriva Ucrainei” și „sprijin public pentru agresiunea rusă și uciderea cetățenilor ucraineni”.

Ce s-a întâmplat la Indian Wells

Decizia vine după scandalul de la Turneul Campioanelor, găzduit anul acesta de Indian Wells, unde Sabalenka a pierdut în fața ucrainencei Elina Svitolina, scor 3-6, 6-3, 1-6. După un schimb de mingi, bielorusa a reacționat nervos și a folosit expresii vulgare la adresa ucrainenilor. Cuvintele nu s-au auzit în transmisiunea TV, dar au putut fi citite pe buze, iar clipul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

La început s-a scris că vorbele îi erau adresate adversarei. Sabalenka și-a cerut apoi scuze pe Instagram și a explicat că s-a descărcat pe suporterii Svitolinei, care strigaseră la ea din tribune tot meciul.

„Comentariul meu nu i-a fost adresat Elinei. M-a enervat un mic grup de spectatori care îmi sărbătoreau agresiv greșelile, iar în acel moment am reacționat emoțional”, a scris ea. Bielorusa a recunoscut că ar fi trebuit să-și gestioneze altfel dezamăgirea și le-a cerut scuze tuturor celor pe care i-a jignit.

Ce este Myrotvorets

Site-ul funcționează din decembrie 2014 și este administrat de o organizație neguvernamentală. Publicarea datelor personale pe această platformă a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului. În 2016, ambasadorii G7 în Ucraina s-au declarat profund îngrijorați după ce site-ul a dezvăluit datele personale a mii de jurnaliști.

Tensiuni pe teren și în afara lui

Sabalenka, 28 de ani, este numărul trei mondial și are patru titluri de Grand Slam la simplu și două la dublu. Incidentul vine pe fondul tensiunilor legate de participarea sportivilor ruși și bieloruși la competițiile internaționale. La Indian Wells, Svitolina a refuzat ședința foto de grup alături de Sabalenka și de rusoaica Mirra Andreeva. Ucraineanca a declarat de mai multe ori că nu va da mâna cu sportivii din Rusia și Belarus cât timp continuă războiul.