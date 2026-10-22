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Preot arestat preventiv după ce a abuzat sexual două minore

Un preot de 47 de ani a fosta arestat preventiv printr-o decizie a Judecătoriei Iași după ce ar fi abuzat sexual două minore.
Preot arestat preventiv după ce a abuzat sexual două minore
Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
22 oct. 2026, 09:47, Social
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Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, procurorul de caz a propus judecătorului de drepturi și libertări arestarea preventivă a unui preot de 47 de ani.

Acesta este acuzat de viol, agresiune sexuală asupra unui minor și act sexual cu un minor.

Conform procurorilor, acesta este suspectat că a abuzat sexual două victime minore profitând de vulnerabilitatea acestora, cauzată de vârstă și de încrederea acordată în condițiile în care acesta era preot paroh în localitatea în care locuia una dintre minore.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada decembrie 2023-august 2026.

Propunerea a fost acceptată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei iași, iar suspectul a fost arestat preventiv.

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