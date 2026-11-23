Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru municipiul București pentru perioada 23-24 noiembrie, când vremea se va răci, iar vântul se va intensifica.

Pe 23 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după-amiaza, fiind posibil să ajunge la viteze de 40…45 km/h.

Maxima zilei va fi de 10-11 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 0-2 grade Celsius.

Pe 24 noiembrie, vreme se va răci în Capitală. Valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40…45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade Celsius.