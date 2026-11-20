Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri un Cod galben de inundații pe râuri din șase județe din țară.

Avertizarea este în vigoare în intervalul 20 noiembrie, ora 11:00 – 21 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Tisa – pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului, Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş); Tur – bazin amonte Acumularea Călineşti Oaş şi afluenţii aferenţi sectorului aval Acumularea Călineşti Oaş (judeţul Satu Mare) şi Someşul Mare – bazin amonte S.H. Nepos şi afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Nepos (judeţul Bistriţa-Năsăud).

Pe de altă parte, în cursul zilei de vineri, în intervalul orar 11:00 – 16:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie în bazinul hidrografic Arieş – în amonte S.H. Câmpeni (judeţul Alba).

Totodată, atenţionarea vizează, în intervalul 20 noiembrie, ora 20:00 – 21 noiembrie, ora 12:00, cursul râului Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş).