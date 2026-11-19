Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 19 noiembrie, ora 10:00 – 20 noiembrie, ora 08:00, vremea în București va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei de joi, însă nebulozitatea se va accentua treptat spre seară și noaptea, când sunt posibile ploi trecătoare.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–5 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat în timpul zilei, dar se va intensifica în cursul nopții, când rafalele vor atinge 50–70 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 18–20 de grade, iar minima se va situa între 8 și 10 grade Celsius.

Atenționare de vânt puternic în Capitală

Vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00, în București va fi în vigoare o atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

Avertizarea va continua și în intervalul 10:00–16:00, când Capitala va rămâne sub atenționare din cauza vântului puternic.

În cursul zilei de vineri, vremea va fi în continuare caldă, cu temperaturi maxime de 18–20 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h.