„În această dimineață, în jurul orei 07:45, un apelant al numărului unic de urgență 112 a sesizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor cu privire la faptul că o persoană ar fi căzut de la etajul 3 al unui bloc de locuințe situat pe strada Grădinarilor din municipiul Oradea”, transmite ISU Bihor.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de intervenție și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea.

Salvatorii ajunși la fața locului au amplasat un paravan pentru a o proteja vizual pe victimă. Echipajul SMURD a încercat să o resusciteze pe femeia în vârstă de 71 de ani, însă fără succes. Medicul a declarat decesul femeii.