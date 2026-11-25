Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri de Primăria Sectorului 4, noile restricții vor intra în vigoare de joi, 26 noiembrie, întrucât vor continua lucrările de construire a pasajului subteran din intersecția Șoselei Olteniței cu străzile Iriceanu și Vitan-Bârzești.

Măsura va afecta primele două benzi de circulație și trotuarul de pe Șoseaua Vitan-Bârzești, pe sensul de deplasare dinspre Sectorul 3 către Sectorul 4, și vor completa măsurile anunțate anterior.

Restricțiile de circulație vor fi introduse pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, a mai transmis Primăria Sectorului 4.

Reprezentanții primăriei precizează că circulația rutieră va fi asigurată în continuare pe câte două benzi pe fiecare sens de mers, iar pietonii vor putea utiliza traseele special amenajate și semnalizate.

De asemenea, accesul către unitatea militară și unitatea de pompieri din zonă va rămâne liber pe durata lucrărilor.

Primăria Sectorului 4 le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren.