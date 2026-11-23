Circulația pe Transfăgărășan, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, este închisă începând de luni.

Decizia a fost luată în urma căderilor abundente de zăpadă, dar și pentru siguranța participanților la trafic. Restricția va rămâne în vigoare până la ameliorarea condițiilor meteo.

„Începând de astăzi, 23 noiembrie, ora 10:30, din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile, se închide circulația rutieră pe DN67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, între km 61+000 și km 79+000. Restricția va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice și este necesară pentru siguranța participanților la trafic”, anunță DRDP Craiova.

Circulația a fost închisă și din cauza faptului că în zonă nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămâne blocate în zăpadă este unul ridicat.

„În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat. Menționăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu există locuințe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricția”, a mai transmis DRDP Craiova.

Operațiunile de deszăpezire vor fi reluate imediat ce ninsoarea se va opri, iar condițiile meteo vor permite intervenția în siguranță.