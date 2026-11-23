„Este primul tunel forat de autostradă din România, construit prin Noua Metodă Austriacă (NATM) pe sub dealul Momaia”, potrivit CNAIR.

Tunelul are o lungime de 1.350 de metri și este format din două galerii unidirecționale separate. Câte o galerie pentru fiecare sens cu două benzi de circulație fiecare.

Deși tunelul este săpat în interiorul dealului există peste 2.500 de puncte de monitorizare, adică senzori de fum/incendiu, ventilație, iluminat și camere video inteligente care pot identifica obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate.Viteza maximă admisă în interior va fi limitată la 80 km/h.

De asemenea, deși sunt despărțite sensurile, acestea sunt legate între ele de punți, două galerii pietonale pentru evacuarea persoanelor și o galerie rutieră. Aceasta este dedicată accestului mașinilor de intervenție în cazul unui accident.

În cazul unui accident sau eveniment periculos, pot conduce până în galeria sensului opus, acolo unde se pot refugia, potrivit videoclipului educativ postat de CNAIR.

„Fiți atenți la semafoare, la panourile cu mesaje variabile și la anunțurile din tunel. Respectați limita de viteză și păstrați o distanță mărită față de vehiculul din față. Nu opriți în tunel și nu depășiți acolo unde este interzis”, se mai arată în videoclipul educativ publicat de CNAIR.

Instrucțiuni sunt și pentru situațiile de urgență

Dacă traficul se blochează, șoferii sunt îndemnați să aprindă luminile de avarie, dar și să păstreze o distanță de cel puțin 5 metri față de mașina din față. Dacă staționarea se prelungește, aceștia pot opri motorul. Aceștia sunt îndemnați să rămână în mașină și să aștepte instrucțiunile dispeceratului tunelului.

„Dacă aveți o pană sau un accident, aprindeți luminile de avarie. Dacă puteți, ieșiți din tunel. Dacă nu, opriți cât mai pe dreapta. Opriți motorul și lăsați cheia în contact. Îmbrăcați vesta reflectorizantă și coborâți pe partea dinspre trotuar. Mergeți la cea mai apropiată nișă SOS și cereți ajutor de la telefonul de urgență sau puteați suna la 112”, se mai arată în videoclipurile explicative relizate de CNAIR.

Dacă o mașină ia foc, șoferul acesteia este îndemnat să iasă cu ea din tunel.

„Dacă nu este posibil, opriți pe dreapta, opriți motorul și lăsați cheia în contact. Coborâți imediat împreună cu toate persoanele din mașină. Anunțați incendiul de la nișa SOS. Stingeți focul doar dacă este mic și o puteți face fără risc. Dacă focul nu poate fi stins, îndepărtați-vă imediat și mergeți la cea mai apropiată galerie pietonală”, se mai arată în videoclipul publicat de CNAIR.