Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești are două obstacole până la deschidere. Cristian Pistol: testele tunelului Momaia și ieșirea spre DN73G

„Verificări pe șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1)

Sunt astăzi pe șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), unde au loc verificări ale sistemelor de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia (1.350 m).

Peste 2.500 de puncte de monitorizare – senzori și camere inteligente, fixe și mobile – permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. În funcție de situație, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii.

În paralel, continuă lucrările la descărcarea din autostradă către DN73C, unde stadiul fizic a depășit 80%. Drumul județean care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G.

Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul. Pe Secțiunea 4 depinde de două etape: testele finale ale tunelului, programate împreună cu ISU la sfârșitul lunii noiembrie, și finalizarea descărcării către DN73G. Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite.

Punem siguranța participanților la traficul rutier pe primul loc”, transmite Cristian Pistol.

CNAIR anunțase deja că testează sistemele de monitorizare și siguranță din tunelul Momaia, de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, înainte de deschiderea circulației, programată pentru acest an.

Tronsonul a fost construit de compania austriacă PORR, cu un contract de 1,678 miliarde de lei fără TVA. După deschidere, se va putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai autostrăzii Sibiu – Pitești.