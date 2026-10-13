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De ce întârzie acordul de mediu pentru tronsonul Boița–Cornetu al Autostrăzii A1? Grindeanu: „Căutăm sutiene”

Sorin Grindeanu a criticat Ministerul Mediului pentru întârzierea revizuirii acordului de mediu necesar lucrărilor pe unul dintre tronsoanele Autostrăzii Sibiu–Pitești. Liderul PSD susține că, din această cauză, lucrările se desfășoară pe doar 45% din tronson și o acuză pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, că se ocupă de controale în loc să rezolve problemele din minister.
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Maria Miron
13 oct. 2026, 22:40, Politic
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Liderul PSD a declarat marți că revizuirea acordului de mediu pentru tronsonul Boița–Cornetu al Autostrăzii Sibiu–Pitești este blocată de aproape două luni, deși documentația necesară ar fi fost depusă încă de la jumătatea lunii august.

Grindeanu a pus întârzierea pe seama modului în care este condus Ministerul Mediului și a criticat activitatea miniștrilor USR, susținând că aceștia sunt preocupați mai degrabă de descoperirea unor nereguli decât de administrarea domeniilor pentru care răspund.

„Am văzut și cum fac poliție, caută pe la ANM sutiene”, a spus Grindeanu într-o intervenție la România TV, referindu-se la controlul efectuat de Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în urma căruia au fost descoperite achiziții de produse de lux din bani publici, printre care și un sutien de peste 1.000 de lei.

„La Mediu sau oriunde au mers doamnele de la USR au impresia că, în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectiv. Trebuie să găsească ceva”, a continuat liderul PSD.

Grindeanu, despre întârzierea avizului de mediu: „Căutăm sutiene”

Potrivit lui Grindeanu, în loc să se concentreze pe controale, conducerea Ministerului Mediului ar trebui să rezolve problemele care întârzie proiectele de infrastructură.

Liderul PSD susține că lipsa acordului de mediu revizuit împiedică desfășurarea lucrărilor pe mai mult de jumătate din tronsonul Boița–Cornetu al Autostrăzii Sibiu–Pitești, situat pe Valea Oltului.

„Știți că pe acesta, de la Boița la Cornetu, nu se poate lucra decât pe 45%, fiindcă avizul de mediu revizuit stă nesemnat din 14 august?” Întrebat dacă există o justificare pentru această întârziere, Grindeanu a răspuns: „Există. Căutăm sutiene”.

„Există organe ale statului care trebuie să facă cercetări. Dar tu, ca ministru, trebuie să faci treaba de ministru. Treaba de ministru e să dai și aviz de mediu”, a spus Grindeanu, referindu-se la ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Grindeanu: „Ăștia de la USR trebuie să plece acasă”

Grindeanu a criticat și lipsa unor explicații clare privind speciile care ar trebui protejate pe traseul autostrăzii: „Până acum existau «protejați cărăbușul, râsul, pârșul»… habar n-am! Protejăm ceva acolo sau nu? Sau pur și simplu stau avizele?”

„Am impresia că iarăși am ajuns în perioada aia în care se oprește tot și de asta trebuie să plece. Ăștia de la USR trebuie să plece acasă”, a spus liderul PSD, referindu-se la miniștrii USR.

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