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Ce e mai important, un sutien sau o autostradă? Mesajul ironic al lui Rogobete

„Un sutien vs. un aviz de mediu pentru Autostrada Sibiu–Pitești.” Așa rezumă deputatul PSD Alexandru Rogobete ceea ce numește „noua strategie de comunicare”, după scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM.
Ce e mai important, un sutien sau o autostradă? Mesajul ironic al lui Rogobete
Andreea Tobias
12 oct. 2026, 22:28, Politic
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„Noua strategie de comunicare pentru a ascunde esențialul: un sutien vs. un aviz de mediu pentru Autostrada Sibiu–Pitești”, a postat Alexandru Rogobete.

„Când subiectele incomode trebuie să dispară din atenția publică, scandalul devine mai important decât răspunsurile, iar spectacolul ia locul responsabilității.

Între timp, întrebările care contează rămân fără răspuns.

Enjoy the Silence”, a adăugat Rogobete.

Scandalul de la ANM

Diana Buzoianu a anunțat că un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie a descoperit că pe cinci carduri oficiale ale instituției s-au cumpărat produse de peste 450.000 de lei: lenjerie intimă de lux, parfumuri, haine de firmă, cosmetice și ghivece ornamentale de mii de lei bucata.

Ministra a cerut demisia conducerii ANM și a anunțat că va trimite raportul la Parchetul General.

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