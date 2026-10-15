De ce întârzie acordul de mediu pentru Sibiu-Pitești. Buzoianu spune că sunt așteptate răspunsuri de la CNAIR

Potrivit acesteia, procedura trebuie să mai parcurgă mai multe etape legale, iar în prezent sunt așteptate răspunsuri din partea CNAIR.

Reacția vine după ce Grindeanu a criticat public Ministerul Mediului pentru întârzierea revizuirii acordului de mediu necesar lucrărilor pe tronsonul Boița-Cornetu al autostrăzii. Liderul PSD susținuse că documentul este blocat de la jumătatea lunii august și că, în lipsa acestuia, lucrările pot fi executate doar pe aproximativ 45% din tronson.



Buzoianu: „Nu e vorba de autorizație, ci de acord de mediu”

Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, Diana Buzoianu îl contrazice pe Grindeanu atât în privința documentului aflat în procedură, cât și în ceea ce privește stadiul avizării.

„Ca la Radio Erevan: nu e vorba de autorizație, ci de acord de mediu. Și nu stă la semnat, ba mai are de parcurs etapele legale până la semnare pentru că încă nu s-au primit răspunsurile de la CNAIR”, a transmis ministrul Mediului.

Buzoianu susține că traseul Autostrăzii Sibiu-Pitești pentru care fusese emis acordul de mediu a fost modificat ulterior, la solicitarea CNAIR, ceea ce a determinat reluarea procedurii pentru obținerea unui nou acord.

„După ce CNAIR a cerut modificarea traseului inițial, a repornit procedura de obținere a unui nou acord de mediu”, a precizat ministrul.

Potrivit acesteia, între autoritățile de mediu și compania de drumuri au avut loc mai multe întâlniri pentru accelerarea procesului de reavizare, iar între timp a fost adoptată și o hotărâre de Guvern menită să faciliteze parcurgerea etapelor necesare.

Ce spune ministrul că lipsește în prezent

Diana Buzoianu afirmă că documentele aferente procedurii au fost puse în transparență, iar observațiile au fost transmise în termenul prevăzut de lege. În această etapă, spune ea, CNAIR trebuie să răspundă observațiilor formulate pentru ca procedura să poată avansa către dezbaterea publică.

„La acest moment nu au fost încă trimise răspunsurile de către CNAIR. După ce se primesc aceste răspunsuri se intră în etapa legală a comisiei de analiză tehnică”, a explicat Buzoianu.

Ministrul mai afirmă că sunt așteptate din partea CNAIR și răspunsuri la observațiile formulate de ANMAP asupra studiilor depuse pentru avizare.

În mesajul său, Buzoianu îl atacă în termeni duri pe liderul PSD, pe care îl acuză că încearcă să transfere responsabilitatea pentru întârzierea procedurii asupra Ministerului Mediului.

„Este jenant (…) să susțină așa o minciună pentru că este o informație foarte ușor de verificat că e complet falsă”, a scris ministrul.

Grindeanu acuzase Ministerul Mediului că ține documentul „nesemnat”

Disputa a pornit după declarațiile făcute marți de Sorin Grindeanu, care a susținut că revizuirea acordului de mediu pentru Boița-Cornetu este întârziată de aproape două luni.

Grindeanu afirmase că pe tronsonul respectiv se poate lucra doar pe 45% din suprafață deoarece „avizul de mediu revizuit stă nesemnat din 14 august”.

Liderul PSD a legat situația de activitatea ministrului Mediului și a ironizat controalele efectuate în instituțiile din subordinea ministerului, făcând referire la verificările de la Administrația Națională de Meteorologie și la achizițiile considerate nejustificate descoperite acolo.

„Există organe ale statului care trebuie să facă cercetări. Dar tu, ca ministru, trebuie să faci treaba de ministru. Treaba de ministru e să dai și aviz de mediu”, afirmase Grindeanu.

Schimbul de replici are loc în jurul tronsonului Boița-Cornetu, parte a Autostrăzii Sibiu-Pitești, proiect major de infrastructură rutieră care traversează zona montană dintre Sibiu și Pitești.