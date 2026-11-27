Într-un pas important, oficialii școlilor din Los Angeles au dezactivat discret rezumatele generate de inteligența artificială, cunoscute sub numele de „Prezentare generală a inteligenței artificiale”, în căutările Google de pe dispozitivele furnizate de școli. Această mișcare face din districtul școlar unificat din Los Angeles cel mai mare care exclude compania, care a declarat că nu va separa produsul său de căutare de instrumentele de inteligență artificială pentru educație, potrivit AP.

Districtul din Los Angeles, care are o jumătate de milion de elevi, nu a făcut niciun anunț oficial, iar măsura i-a luat prin surprindere pe părinți și elevi, a declarat Bridie Lee, lider al organizației Schools Beyond Screens LA, care a insistat asupra limitelor timpului petrecut în fața ecranelor și a supravegherii tehnologiei în district.

Mai mulți membri ai grupului și-au exprimat opiniile la o ședință a comitetului de inteligență artificială al consiliului școlar din Los Angeles, vineri, 13 noiembrie. Până luni, AI Overview dispăruse.

Aplicațiile educaționale Google, parte integrantă a temelor și a comunicării dintre elevi și profesori

Google este furnizorul dominant de tehnologie educațională pentru sălile de clasă din America. Dincolo de Chromebook-urile sale ieftine, cele mai utilizate laptopuri pentru elevi, suita de aplicații educaționale Google, precum Google Docs și Classroom, a devenit parte integrantă a temelor și a comunicării dintre elevi și profesori.

Îngrijorările legate de impactul inteligenței artificiale asupra învățării au declanșat o dispută între școli și Google. În septembrie, cele mai mari două districte școlare ale țării – New York și Los Angeles – au anunțat moratorii de un an privind utilizarea inteligenței artificiale generative de către elevi, iar Google a declarat că nu este posibil să elimine inteligența artificială din produsele sale de căutare. Școlile iau în considerare și alți furnizori de servicii de căutare pe internet.

Școlile se confruntă cu o reacție tot mai puternică față de tehnologie, începând cu telefoanele mobile și timpul petrecut în fața ecranelor, concentrându-se acum pe inteligența artificială, pe fondul îngrijorărilor că elevii folosesc inteligența artificială pentru a gândi în locul lor.