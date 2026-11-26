Într-o zi senină de toamnă, într-o clădire avangardistă din cartierul Zorilor al orașului Cluj-Napoca se inaugurează Institutul de Cercetare în Inteligența Artificială – AIRi. Construirea lui a durat doi ani, este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură de cercetare din regiune, are aproape 14.000 m², 33 de laboratoare și va găzdui peste 400 de cercetători.

În inima lui, la etajul unu, se află și laboratorul AI dotat de compania Vodafone pentru cercetarea avansată în comunicare și inteligență artificială. E forfotă în toată clădirea, dar acest laborator pare și mai animat și mai neîncăpător pentru că tehnologia, roboții și explicațiile inginerilor Vodafone îi captivează pur și simplu pe vizitatori. Nu este primul laborator de acest fel, Vodafone s-a implicat în mai multe proiecte de cercetare, împreună cu Politehnica București, dar și cu alte țări europene.

De la teorie la experimente pe rețele 5G reale

Într-un laborator de cercetare, ideile nu rămân doar pe hârtie. La Cluj-Napoca, studenții și cercetătorii pot testa aplicații de inteligență artificială pe rețele 5G, alături de inginerii Vodafone. Laboratorul Vodafone Innovation Hub este unul dintre cele 33 de laboratoare ale noului Institut de Inteligență Artificială al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Pentru cei care lucrează aici, laboratorul înseamnă acces la tehnologii și echipamente pe care le-ar putea întâlni, în mod obișnuit, abia după terminarea facultății. Înseamnă și posibilitatea de a experimenta alături de oameni care lucrează deja în industrie, de a-și dezvolta propriile proiecte și de a vedea cum ideile lor pot deveni aplicații concrete.

Institutul AIRi@UTCN a fost inaugurat pe 18 noiembrie 2026, după doi ani de construcție. Clădirea are aproximativ 14.000 de metri pătrați, iar proiectul de infrastructură a fost evaluat la aproape 142 de milioane de lei. Alte aproximativ 61 de milioane de lei sunt destinate echipamentelor de calcul și programelor specializate.

În acest context, laboratorul Vodafone este unul dintre spațiile în care cercetarea universitară se întâlnește cu experiența tehnică a unei companii de telecomunicații.

„Noi ne-am dorit, în primul rând, să facem un spațiu cu o ambianță plăcută, un spațiu care să inspire, să ofere creativitate, viziune și toți care intră aici să facă lucruri frumoase, să creeze idei”, explică Ciprian Zamfirescu, directorul diviziei de inovație a Vodafone România.

Ideile dezvoltate aici pot ajunge prototipuri și, ulterior, soluții care să fie folosite în industrie sau în viața de zi cu zi.

Ce se întâmplă când conectezi inteligența artificială la lumea reală

Una dintre tehnologiile centrale ale laboratorului este rețeaua 5G Standalone care poate acoperi întreaga clădire și permite testarea unor aplicații cu latență foarte redusă. Prin această infrastructură, cercetătorii pot conecta roboți, drone și alte sisteme inteligente și pot studia modul în care acestea reacționează la comenzile primite.

„Scoatem AI-ul din calculator, din ecran și îl ducem în teren”, spune Ciprian Zamfirescu, descriind direcția de cercetare pe care o numește Physical AI – inteligența artificială integrată în dispozitive care interacționează cu lumea reală.

Un exemplu este robotul umanoid care poate fi controlat de la distanță prin intermediul realității augmentate și al realității virtuale. Operatorul își pune ochelarii, iar robotul reproduce mișcările acestuia. Datorită conexiunii 5G cu latență redusă, astfel de sisteme ar putea fi folosite în operațiuni în care accesul direct al oamenilor este dificil sau riscant.

În laborator se află și drone cu senzori și camere cu termoviziune, capabile să identifice persoane și să zboare autonom. Unele dintre aceste tehnologii sunt dezvoltate pornind de la experiența acumulată în misiuni de căutare și salvare.

O altă demonstrație este o rețea 5G Standalone compactă care poate fi transportată într-un rucsac. Nu este un simplu modem sau un dispozitiv Wi-Fi, ci o rețea mobilă privată care poate fi folosită pentru experimente și aplicații în diferite medii.

Tot aici, cercetătorii lucrează cu plăcuțe electronice imprimate 3D, analizează spectrul radio și experimentează cu comunicații prin satelit.

Dincolo de demonstrațiile tehnologice, miza acestor proiecte este să găsească aplicații concrete. Soluțiile testate în laborator ar putea contribui, de exemplu, la dezvoltarea unor sisteme pentru fabrici, sănătate sau orașe inteligente.

O comunitate în care studenții pot deveni cercetători

Pentru Ana-Maria Bărbuleț, masterandă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, laboratorul este locul în care își poate continua cercetarea în domeniul telecomunicațiilor.

Preocupările sale sunt legate de analiza spectrală a semnalelor radio și de identificarea unor metode prin care spectrul de radiofrecvență să poată fi monitorizat mai eficient. Pentru lucrarea de licență, a dezvoltat o aplicație care corelează semnalul recepționat cu sateliții care trec prin regiune.

Pe măsură ce numărul sateliților de comunicații crește, monitorizarea spectrului radio devine tot mai importantă pentru reducerea situațiilor în care semnalul lipsește și pentru o alocare mai eficientă a resurselor de comunicații.

Accesul la echipamentele din laborator și colaborarea cu inginerii Vodafone îi oferă posibilitatea de a lucra pe un proiect de cercetare aplicată, într-un domeniu în care tehnologia evoluează rapid.

Pentru Ciprian Zamfirescu, tocmai această colaborare dintre studenți, cercetători și ingineri este unul dintre cele mai importante rezultate ale laboratorului.

„Ideea pe care o avem cu Vodafone Innovation Hub este să aducem viitorii ingineri mai aproape de actualii ingineri din industrie și, în felul acesta, să dăm șansa viitorilor ingineri să facă cu mâinile lor și cu mințile lor lucruri care se pot aplica imediat a doua zi în a conecta oamenii și a-i aduce mai aproape.”

AIRi reunește peste 70 de cercetători afiliați, iar aproximativ 400 de doctoranzi ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca lucrează în domeniul inteligenței artificiale. Laboratoarele comune și parteneriatele cu industria le oferă acestora acces la infrastructură și expertiză pentru proiectele lor.

În același timp, colaborarea dintre universitate și companii le oferă tinerilor ingineri un motiv în plus să își construiască viitorul profesional în România.

De la București la Cluj, o rețea de cercetare care crește

Laboratorul din Cluj continuă un program pe care Vodafone l-a început în 2023, împreună cu mediul academic. Primul Vodafone Innovation Hub a fost deschis la Universitatea Politehnica din București, ca spațiu de cercetare pentru tehnologii precum 5G, 6G, inteligență artificială, IoT și robotică.

În 2025, la Politehnica București a fost lansată prima rețea mobilă privată educațională 5G Standalone din România, prin proiectul 5G ENRICH. În ianuarie 2026, a început proiectul european 5G-SHARE care reunește nouă parteneri din Irlanda, România, Cehia și Italia.

În cadrul acestuia, Vodafone România instalează rețele 5G private, iar UTCN dezvoltă o rețea de senzori 5G cu analiză de date prin inteligență artificială. Universitățile din Cluj și București lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unei rețele academice 5G între cele două orașe.

Prin noul laborator de la Cluj, programul de cercetare se extinde și devine parte a unei comunități mai mari, conectate la inițiative europene.

Pentru Vodafone, investiția în astfel de spații este și o modalitate de a apropia mediul universitar de provocările reale ale industriei. Pentru studenți, este o oportunitate de a învăța prin experiment și colaborare, de a testa tehnologii și de a participa la dezvoltarea unor soluții care ar putea fi folosite în viitor.

Vodafone Innovation Hub, un spațiu pentru ideile care pot schimba lumea

Vodafone Innovation Hub de la Cluj-Napoca este un laborator de cercetare dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în cadrul Institutului de Cercetare în Inteligență Artificială AIRi. Aici, studenții, cercetătorii și inginerii Vodafone lucrează împreună la proiecte de inteligență artificială și comunicații 5G, folosind infrastructură și echipamente dedicate cercetării aplicate.

Laboratorul face parte din programul Vodafone de colaborare cu mediul academic, început în 2023, și continuă direcția de dezvoltare a unor tehnologii care pot fi testate în condiții reale și transformate în soluții pentru industrie și societate.

Prin aceste parteneriate, Vodafone urmărește să conecteze generațiile viitoare de ingineri cu experiența celor care lucrează deja în domeniu și să contribuie la dezvoltarea unei comunități de cercetare capabile să transforme ideile în proiecte concrete.

O producție Mediafax.ro / Video reportaj realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu