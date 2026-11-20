Pentru mulți bunici, telefonul inteligent a rămas pentru multă vreme un obiect misterios. Un ecran care se aprinde singur, notificări care nu se mai termină sau aplicații care îți cer să te loghezi. Tehnologia a apăsat pedala de accelerație și s-a dezvoltat cu o viteză pe care puțini au mai putut să o urmeze, iar distanța dintre generații s-a adâncit într-un timp relativ scurt. Astfel, multe dintre persoanele de peste 65 de ani rămân printre cele mai expuse riscului de a fi lăsate pe dinafară, de la o simplă convorbire cu nepoții plecați departe, până la o programare la medic sau plata unei facturi.

Fundația Vodafone a ales să nu lase lucrurile așa. Prin programe naționale de educație digitală dedicate seniorilor, a transformat bibliotecile în locuri de întâlnire, iar bibliotecarii și trainerii au devenit adevărate punți între generații. Cu răbdare, cu căldură și cu un zâmbet pentru fiecare întrebare, seniorii din România, au acum spații dedicate, în care pot învăța în siguranță, tainele erei digitale.

Hi Digital, programul de educație digitală dezvoltat de Fundația Vodafone dedicat persoanelor de peste 65 de ani, a ajuns în toate colțurile României, prin ateliere găzduite în biblioteci sau centre de zi.

La Rucăr, spre exemplu, seniorii numără zilele până la următoarea întâlnire cu trainerul lor. Vin la ateliere pentru tot ce învață, dar și pentru emoția și bucuria cu care sunt primiți de fiecare dată.

„Ce poză poate să fie mai frumoasă decât cea cu nepoatele mele?”

Doamna Ecaterina are 85 de ani și o privire în care se citește mândria. A învățat să vorbească prin video call cu cei dragi și să folosească numeroase aplicații. Cea mai mare bucurie nu stă însă în butoane sau în meniuri, ci în chipurile care apar pe ecran: nepoatele ei.

„Am învățat să umblu pe telefon. Am învățat multe, cum ar fi să folosesc Whatsapp, Facebook și așa mai departe”, a spus aceasta.

La atelierul de la Rucăr, tema principală a fost fotografia. Întrebată care este cea mai frumoasă fotografie pe care a făcut-o, doamna Ecaterina nu a stat nicio clipă pe gânduri:

„Cu nepoatele mele. Ce poză poate să fie mai frumoasă decât cea cu nepoatele mele?! Sunt mândră de ele”.

Trainer Hi Digital: „Îmi aduce o mare satisfacție”

Magdalena Pătran este bibliotecar în Rucăr de mai bine de 20 de ani. Când a aflat de Hi Digital, și-a dorit din tot sufletul să aducă programul în comunitatea ei și a făcut tot ce i-a stat în putință ca acest lucru să se întâmple. Apoi a dat sfoară în țară, iar seniorii au început să vină, unul câte unul, curioși, dar și cu inima puțin strânsă. Așa s-a născut, în jurul atelierului, o adevărată comunitate.

„Sunt în acest program, Hi Digital, de aproape 2 ani. Am văzut un anunț pe Facebook în care se spunea că 10 biblioteci din țară vor participa la un program al Fundației Vodafone timp de un an, cu câte 10 ateliere, pentru seniori”, spune Magdalena Pătran.

”La Rucăr avem o comunitate foarte frumoasă, cu seniori frumoși. De un an de zile lucrez și la primărie. Am un plus. Le-am explicat programul Hi Digital și faptul că trăim într-o eră a digitalizării și că trebuie să ținem pasul cu noile tehnologii. E foarte important să știm să scriem un mesaj, să vorbim cu nepoții, pentru că majoritatea au nepoți plecați în străinătate”, adaugă bibliotecara.

Seniorii din Rucăr se declară foarte încântați de ateliere și le consideră foarte benefice. La primele cursuri, majoritatea spuneau că «ce îmi trebuie mie la această vârstă să umblu pe telefon», însă treptat și cu multă răbdare, bunicii rucăreni au descoperit multiplele avantaje ale tehnologiei, în special posibilitatea de a fi mai des în contact cu cei dragi și cu membrii familiei care sunt plecați în străinătate.

”Mie îmi aduce o mare satisfacție că pot să ajut și eu, la rândul meu. La începutul programului, eu nu am crezut că pot să realizez timp de un an atelierele, dar temele au fost foarte clare și pe înțelesul seniorilor. Am seniori care participă al doilea an. Le-a plăcut atât de mult anul trecut, astfel încât au vrut să vină și anul acesta. Îndemn seniorii să participe cu toată încrederea la atelierele Hi Digital. Este o oportunitate”, a povestit trainerul Hi Digital, Magdalena Pătran.

Nu departe de Rucăr, în biblioteca din Topoloveni, se simte aceeași energie. Seniorii vin cu întrebări multe, cu telefoanele în mână și cu dorința sinceră de a ține pasul cu lumea de azi.

„Mă ajută în viața de zi cu zi fiindcă sunt lucruri pe care nu le știm. Noi am trăit o altă etapă a științei, iar acum sunt lucruri noi pe care nu le-am făcut în școli și simțeam nevoia să aflăm noutățile și modul de manevrare al telefonului pentru că sunt multe opțiuni pe care trebuie să le știm”, a explicat unul dintre participanți.

„Să fii trainer Hi Digital vine cu o încărcătură emoțională”

Oana este bibliotecar la Topoloveni de peste 10 ani, iar de când a devenit trainer în programul Hi Digital, fiecare zi de atelier are pentru ea o însemnătate aparte. Se bucură de fiecare dată când vede tot mai mulți seniori trecând pragul bibliotecii. Pentru ea, cei care vin la cursuri nu sunt simpli cursanți. Sunt, într-un fel, bunicii tuturor și formează o comunitate care le dă sens, energie și îi ajută să privească din nou, cu entuziasm, spre viitor.

„Atelierele au fost primite cu mare, mare încântare și deschidere. Chiar astăzi, în urma cursului, doamnele ne împărtășeau că simt nevoia să se întâlnească și în alt cadru, să comunice pe diferite teme, iar aici, în bibliotecă, au avut această ocazie de a socializa, de a-și consolida cunoștințele, de a învăța lucruri noi despre telefon.

Să fii trainer Hi Digital vine cu o oarecare încărcătură emoțională pentru că îi privim ca pe bunicii noștri și vrem să se simtă foarte bine. Ne dorim să plece de aici cu toate răspunsurile la întrebările cu care vin la începutul cursului. Este o presiune, dar și o mulțumire enormă ca după fiecare atelier să ne spună că își doresc să revină, că a fost frumos, că ne iubesc. Acesta este feedback-ul”, a spus Oana Mustățea, bibliotecar și trainer, Topoloveni.

„Seniorii sunt foarte încântați”

În inima Transilvaniei, la Târgu Mureș, Hi Digital a ajuns în biblioteca orașului în 2025. De atunci, atelierele de educație digitală au devenit un adevărat trend printre vârstnici. 200 de seniori s-au alăturat cursului, iar 170 dintre ei l-au absolvit deja cu brio. Fiecare poveste de aici începe cu o ezitare și se termină cu un pași încrezători spre lumea digitală, pe care seniorii ajung să-I facă singuri.

„170 de seniori deja au finalizat și 30 de seniori urmează să definitiveze cursurile. La început vin cu ideea că nu au nevoie să afle lucruri. Mulți spun că îi ajută copiii, nepoții. Apoi, ei prind curaj. Chiar spunea astăzi o doamnă că ea suna folosind caietul. Lua numărul de telefon și suna. Acum, spune că și-a salvat toate numerele de telefon în agendă. Unii spun că le e teamă să-și facă o programare online. Au prins curaj și intră să-și facă programare la medic, să folosească aplicația de la bancă, să plătească o factură. Seniorii au învățat să utilizeze chiar și aplicațiile magazinelor. Ei sunt foarte încântați să învețe să își descarce singuri aplicațiile și să își facă cont”, a explicat trainerul Hi Digital de la Târgu Mureș, Felicia Hosu.

Programul Hi Digital

Fundația Vodafone este primul ONG care a implementat programe de educație digitală, la nivel național, pentru seniorii din România. Exemplul ei a fost urmat și de alte organizații, care au introdus alfabetizarea digitală printre programele lor.

Hi Digital este un program european al Fundației Vodafone, dedicat persoanelor de peste 65 de ani, și pornește de la o idee simplă: nimeni nu trebuie lăsat în urmă într-o lume tot mai digitalizată.

Prin intermediul programului Hi Digital, multe dintre persoanele vârstnice care au participat la ateliere, și-au îmbunătățit starea de bine, și-au dezvoltat competențele digitale și și-au consolidate încrederea în mediul digital. În egală măsură, atelierele ating și latura profund umană, iar bunicii noștri se simt astfel mai puțin singuri sau izolați de lume. Totodată, programul Hi Digital contribuie la diminuarea decalajul digital dintre generații.

www.hidigital.ro : lecții gratuite pentru orice senior, direct de acasă

Programul Hi Digital are și o ”casă” online: platforma www.hidigital.ro, care este un instrument de învățare, complet gratuit și deschis oricărei persoane de peste 65 de ani, indiferent unde locuiește. Nu e nevoie de un curs fix, de un drum până la bibliotecă sau de un interval orar anume, ci doar de un telefon, o tabletă sau un calculator conectat la internet.

Platforma nu înlocuiește întâlnirile față în față, ci le completează. Pe www.hidigital.ro seniorii găsesc lecții utile atât lor cât și familiilor, voluntarilor, bibliotecarilor sau asistenților sociali care vor să-i sprijine pe vârstnici, iar conținutul se îmbogățește constant cu lecții și resurse noi.

Pentru doamna Ecaterina și pentru seniorii din Rucăr, Topoloveni sau Târgu Mureș, primul pas spre lumea digitală a fost ușa unei biblioteci. De acum, această ușă se poate deschide și din sufrageria fiecărui bunic din România.