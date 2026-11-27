Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o prognoză specială pentru municipiul București.

În perioada 27 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00, municipiul București se va afla sub informare meteorologică pentru precipitații mixte, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori viscolite.

Până sâmbătă dimineața, 28 noiembrie, temporar va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la 2-5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a nopții (viteze de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar cea minimă de 1-2 grade Celsius.

Începând de sâmbătă după-amiază, ploile se vor transforma treptat în ninsoare. În intervalul 28 noiembrie, ora 08:00 – 29 noiembrie, ora 08:00, cerul va rămâne închis, iar temporar vor fi precipitații, cu cantități de apă de 3-6 l/mp.

„Treptat va predomina ninsoarea și se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea”, a transmis ANM.

Temperatura va scădea continuu, de la 2-3 grade la începutul zilei, până la -4…-3 grade la sfârșitul nopții.

Duminică, 29 noiembrie, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii. În intervalul 08:00-20:00, cerul va fi variabil, însă vântul va continua să sufle cu intensificări, cu viteze de 50-55 km/h, amplificând senzația de frig.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad Celsius.

De asemenea, ANM a emis și două atenționări Cod galben pentru Capitală.

Prima atenționare va fi în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 02:00 și 15:00, și va viza intensificări ale vântului.

Ulterior, de sâmbătă, ora 15:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, Capitala va intra sub o nouă atenționare Cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului și viscol.