Deschiderea procesului este o etapă importantă pentru instanța judecătorească, veche de 24 de ani, și va fi un test decisiv al capacității sale de a-i urmări penal pe liderii politici naționali pentru presupuse infracțiuni comise în timpul mandatului.

Potrivit The Independent, aceasta are loc într-un moment în care instanța are mandate de arestare în curs de eliberare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, pentru rolurile lor respective în războaiele din Ucraina și Gaza.

Avocații fostului președinte susțin că starea lui de sănătate îl împiedică să participe pe deplin la proces

Avocații apărării lui Rodrigo Duterte susțin că zecile de presupuse crime de care este acuzat că le-a orchestrat nu constituie crime împotriva umanității. Ei au avertizat că starea de sănătate fragilă a clientului lor în vârstă de 81 de ani îl împiedică să participe pe deplin la proces.

Procesul lui Duterte începe în contextul în care CPI se confruntă cu presiuni fără precedent din partea Washingtonului, unde administrația Trump a impus sancțiuni punitive atât personalului cheie, cât și instituției în ansamblu, în ceea ce numește un efort de a desființa instanța „cărămidă cu cărămidă”.

La începutul acestui an, judecătorii CPI au dispus ca Duterte să fie judecat, spunând că există „motive substanțiale pentru a crede” că este responsabil, în calitate de coautor indirect, pentru crimele împotriva umanității de omor și tentativă de omor comise în timpul represiunii antidrog din noiembrie 2011 până în martie 2019.

Ce acuzații i se aduc

Prima acuzație enumeră presupuse crime comise în perioada în care Duterte era primar al orașului Davao din sudul Filipinelor. Procurorii susțin că acesta a fondat și a condus un grup numit Brigada Morții Davao, care viza suspecți legați de vânzarea și consumul de droguri.

A doua acuzație implică presupuse crime țintite între 2016 și 2017, când Duterte era președinte. A treia citează presupuse crime și tentative de omor în timpul așa-numitelor „operațiuni de curățare” între 2016 și 2018, potrivit sursei citate.

În total, acuzațiile includ 84 de crime și două tentative de omor, dar procurorii adaugă că acestea reprezintă doar o parte dintr-un număr mult mai mare de morți.

Estimările numărului de persoane ucise în represiunea din timpul mandatului prezidențial al lui Duterte variază, de la peste 6.000 raportate de poliția națională, până la 30.000 revendicate de grupurile pentru drepturile omului.

Luni, procurorii intenționează să cheme între 70 și 100 de martori, mulți dintre aceștia putând depune mărturie cu măsuri de protecție pentru a-și proteja identitatea.

Procesul ar putea dura luni sau mai mult de un an. Dacă va fi găsit vinovat, Duterte riscă o pedeapsă maximă de închisoare pe viață, mai arată sursa citată.