„Era o bombă cu ceas”: acuzații dure ale procurorilor la procesul morții lui Maradona

Nu erau mănuși, comprese, perfuzii, trusă de prim ajutor, defibrilator sau ambulanță în casa în care Diego Maradona și-a petrecut ultimele zile, a spus procurorul Patricio Ferrari, potrivit La Gazzetta dello Sport. Nu exista nimic din ce fusese promis, a insistat el în fața judecătorilor de la San Isidro, lângă Buenos Aires.

Ferrari a susținut că, pe 11 noiembrie 2020, când a fost externat, Maradona era „o bombă cu ceas”, iar cei care trebuiau să-l îngrijească au scăpat de el, ducându-l în casa în care a murit 14 zile mai târziu.

„Un grup de amatori”

Procurorul a descris echipa medicală drept „un grup de amatori”, care a uitat în permanență că are în grijă un pacient vulnerabil, cu o stare de sănătate complicată. Potrivit lui, a domnit o dezorganizare totală, riscul a fost crescut peste limitele admise, iar unii membri ai echipei au dat dovadă de indiferență.

Acuzarea s-a bazat și pe concluziile unei comisii medicale interdisciplinare. Experții au stabilit că Maradona nu a fost un om sănătos care a murit brusc, ci un pacient cu probleme grave și complexe, a cărui stare s-a deteriorat pe parcursul mai multor zile. Una dintre concluzii a fost că moartea putea fi evitată, iar îngrijirea medicală a fost necorespunzătoare.

După Ferrari, a luat cuvântul procurorul Cosme Iribarren, care și-a amintit momentul în care a văzut trupul lui Maradona, în ziua morții.

Încă de la deschiderea procesului, pe 14 aprilie, Ferrari susținuse că Maradona a început să moară cu 12 ore înainte de deces și că oricine l-ar fi dus la o clinică în ultima săptămână i-ar fi salvat viața. El afirmase atunci și că inima fotbalistului nu fusese ascultată niciodată între 11 și 25 noiembrie 2020.

Cine sunt acuzații

Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la 60 de ani, din cauza unei insuficiențe cardiace și a unui edem pulmonar acut. Cu două săptămâni înainte fusese operat pentru un hematom subdural, apoi a fost trimis la tratament la domiciliu, într-o casă din Tigre, la nord de Buenos Aires.

Pe banca acuzaților se află șapte membri ai echipei medicale, printre care neurochirurgul Leopoldo Luque, psihiatra Agustina Cosachov și psihologul Carlos Díaz. Sunt acuzați de omor cu intenție eventuală, adică ar fi știut că acțiunile sau omisiunile lor îl pot ucide pe Maradona și și-au asumat acest risc. Riscă între opt și 25 de ani de închisoare. A opta acuzată, asistenta medicală Dahiana Gisela Madrid, va fi judecată separat, de un juriu.

Apărarea respinge acuzațiile și susține că Maradona a murit din cauza problemelor de sănătate pe care le avea de mulți ani, iar decesul a fost brusc și imprevizibil.

De ce procesul a fost reluat de la zero

Primul proces a început în martie 2025, dar a fost anulat după două luni, când s-a aflat că judecătoarea Julieta Makintach participase la filmarea unui documentar neautorizat despre caz. Ea a demisionat ulterior, iar dosarul a fost preluat de un nou complet.

La al doilea proces au avut loc peste 40 de ședințe, cu peste 100 de declarații ale acuzaților și martorilor. După procurori și avocații familiei urmează pledoariile apărării, apoi instanța va decide asupra vinovăției celor șapte acuzați.