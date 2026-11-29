Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu și-au revenit parțial, iar producția de pe continentul american a crescut. Investitorii se așteaptă ca oferta mondială de petrol să depășească cererea încă din ultimul trimestru al anului 2026, pentru prima dată de la începutul războiului din Iran.

Cotația petrolului Brent, referința internațională, a scăzut cu aproximativ 20% de la sfârșitul lunii octombrie, când ajunsese la 118 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu aproximativ 21%, de la peste 104 dolari pe baril.

Potrivit CNBC, vineri, 27 noiembrie, petrolul Brent a încheiat tranzacțiile la 95,44 dolari pe baril, iar WTI la 83,08 dolari.

Ce prețuri estimează analiștii pentru 2027

Piața mondială a petrolului a trecut prin cea mai mare criză de aprovizionare din istoria sa în cele nouă luni de război din Iran.

Banca americană Goldman Sachs estimează că, în 2027, oferta de petrol va depăși cererea cu două milioane de barili pe zi. Compania de analiză Kpler anticipează un excedent de trei milioane de barili pe zi.

Analiștii JPMorgan estimează că petrolul Brent va costa între 75 și 80 de dolari pe baril în prima jumătate a anului 2027 și între 60 și 70 de dolari în a doua jumătate.

Goldman Sachs estimează pentru anul viitor un preț mediu de aproximativ 88 de dolari pe baril pentru petrolul Brent și de 78 de dolari pentru petrolul american WTI.

Estimările depind însă de creșterea în continuare a exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu.

Petrolul poate depăși din nou 100 de dolari pe baril

Bob McNally, președintele companiei de consultanță energetică Rapidan Energy, fost consilier al președintelui american George W. Bush, consideră că prețurile petrolului vor înregistra fluctuații importante până la încheierea mandatului lui Donald Trump.

În perioadele de calm relativ, petrolul s-ar putea tranzacționa între 70 și 80 de dolari pe baril, însă prețurile ar putea depăși cu mult pragul de 100 de dolari în cazul intensificării conflictului.

„Credem că vor exista noi perturbări, mai multe riscuri și că aceste excedente nu se vor materializa anul viitor”, a declarat McNally.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a declarat recent că ia în calcul reluarea atacurilor militare împotriva Iranului după începutul noului an.

O intensificare a conflictului militar din Orientul Mijlociu ar menține prețurile petrolului la niveluri ridicate pe termen lung, în opinia lui David Goldwyn, fost reprezentant special pentru energie internațională în administrația Barack Obama.

Exporturile din Orientul Mijlociu, sub nivelul anterior războiului

Exporturile de țiței din Orientul Mijlociu au crescut începând din vară, dar au înregistrat un nou declin în ultimele săptămâni.

Cel puțin 20 de atacuri asupra navelor comerciale au fost raportate în noiembrie, potrivit agențiilor de securitate maritimă, iar în octombrie au fost înregistrate 35 de asemenea incidente, cel mai mare număr lunar de la începutul războiului.

Datele Kpler arată că, între 19 și 25 noiembrie, exporturile de țiței din Orientul Mijlociu au fost în medie de 12,8 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 24% sub nivelul de dinaintea războiului, de 17 milioane de barili pe zi. Scăderea a fost și mai accentuată în cazul exporturilor de combustibili, care s-au redus cu aproximativ 49%, de la 6,3 milioane la 3,2 milioane de barili pe zi.

Stocurile mondiale de petrol, la minime istorice

Stocurile mondiale de petrol au ajuns la minime istorice și nu au fost încă refăcute. O nouă reducere a livrărilor din Orientul Mijlociu ar pune și mai multă presiune pe piața mondială.

Statele Unite mai pot pune pe piață aproximativ 100 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică, iar țările europene pot utiliza o parte din stocurile de produse petroliere.

Goldwyn consideră însă că americanii și europenii vor evita să folosească din nou aceste rezerve doar ca să reducă prețurile, dacă problemele de aprovizionare vor continua.

În același timp, China cumpără tot mai mult petrol. Reducerea importurilor chineze la începutul anului a contribuit semnificativ la limitarea creșterii prețurilor în timpul războiului.

În opinia analistului Giovanni Staunovo, de la banca elvețiană UBS, aceste evoluții vor reduce cantitatea de petrol disponibilă pe piață și vor duce la o nouă creștere a prețurilor.