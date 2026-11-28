„Străinii nu trebuie să fie lăsați să afecteze negativ cooperarea economică dintre Iran și Irak”, a declarat Mohsen Rezaei, responsabil iranian pentru securitate, în cadrul unei întâlniri desfășurate sâmbătă la Teheran cu consilierul irakian pentru securitate națională, Qasim al-Aboudi, potrivit agenției iraniene de presă Fars.

Întâlnirea a avut loc pe fondul tensiunilor provocate de măsurile adoptate de autoritățile irakiene la frontiera cu Iranul și al eforturilor Statelor Unite de a-și extinde presiunea economică asupra Teheranului, inclusiv prin limitarea schimburilor comerciale pe uscat.

Ministrul irakian de externe, Fuad Hussein, a declarat la începutul lunii noiembrie că Departamentul Trezoreriei SUA a cerut Bagdadului să închidă toate punctele de trecere a frontierei cu Iranul, cu excepția a două. Washingtonul ar fi propus menținerea unui punct de trecere în regiunea Kurdistanului irakian și a altuia în restul țării.

Hussein a avertizat că o asemenea măsură ar afecta economia Irakului, precizând că țara are numeroase puncte de trecere oficiale și neoficiale, iar închiderea acestora ar fi dificil de aplicat. Potrivit ministrului, Bagdadul se afla în continuare în discuții cu Washingtonul pe această temă.

Forțele irakiene de frontieră au anunțat joi închiderea a două puncte de trecere administrate anterior de autoritățile regiunii autonome Kurdistan: al-Waleed, la granița cu Siria, și Bashta, la granița cu Iranul.

Decizia face parte dintr-o inițiativă mai amplă a premierului Ali al-Zaidi de a aduce sub controlul autorităților federale punctele de frontieră administrate de guvernul regional kurd. Măsura a fost adoptată după ce Curtea Supremă a Irakului a autorizat desfășurarea forțelor federale de-a lungul tuturor frontierelor internaționale ale țării, inclusiv în regiunea Kurdistanului.

Importanță economică

Importanța economică a relației dintre cele două state este considerabilă. Potrivit ministrului irakian de externe, citat de publicația Iran International, schimburile comerciale dintre Iran și Irak sunt estimate la 15-18 miliarde de dolari anual, din care aproximativ patru miliarde de dolari reprezintă importurile irakiene de gaze naturale iraniene.

Pentru Washington, restricționarea rutelor terestre face parte din eforturile de a bloca transportul de armament avansat, materiale supuse sancțiunilor și alte resurse care ar putea susține economia și capacitățile militare ale Iranului. SUA au anunțat anterior înființarea unei structuri militare speciale pentru intensificarea controalelor asupra acestor fluxuri comerciale.

Tot sâmbătă, Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, a avertizat Bagdadul să nu devină un instrument al politicilor președintelui american Donald Trump, îndemnând autoritățile irakiene să rămână prudente în privința gestionării frontierelor.