Șase cățeluși din Finlanda au cucerit milioane de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini

Fiecare mișcare și fiecare tremur, fiecare pufăit și fiecare scâncet al celor șase pui de cățel ce se ghemuiesc unul lângă altul în Finlanda sunt surprinse 24/7 de camerele de supraveghere care le monitorizează dezvoltarea în primele săptămâni de viață. În scop științific, desigur, scrie Associated Press.

Chiar dacă puii petrec cea mai mare parte a timpului dormind, scâncind și alăptându-se – fiind încă prea mici să se joace cu mingea – au captivat milioane de telespectatori finlandezi și din întreaga lume prin intermediul „Pentulive”, o transmisiune de tip „slow TV” difuzată de postul public național finlandez, Yle. „Pentu” înseamnă „pui” în finlandeză.

Dormono, mangiano, si coccolano con la mamma. E migliaia di persone li guardano in diretta. Sono i sei cuccioli di „Pentulive”, lo streaming 24 ore su 24 della tv pubblica finlandese Yle: nati il 10 ottobre, quattro maschi e due femmine, sabato riceveranno il loro nome. #Pentulive #Finlandia #cuccioli #LaPresse — LaPresse (@LaPresse_news) October 22, 2026

Șase cățeluși, dar și mama lor, în prim-plan

Mama cățelușilor, cu vârsta de 5 ani pe nume Hilkka, a dat naștere, în 10 octombrie celor șase pui, dintre care patru masculi și două femele. Cățelușii au blana maro și albă și cântăresc aproximativ 1 kilogram. Aceștia sunt cântăriți în fiecare joi.

„Abia încep să-și deschidă ochii și urechile. Fac primii pași neîndemânatici”, a declarat, pentru Associated Press Pirjo Koskinen, jurnalistă de știință la Yle, care a avut ideea emisiunii.

Emisiunea se află la cel de-al șaselea sezon, iar producătorii estimează că va bate din nou recorduri de audiență. În mai puțin de două săptămâni, transmisiunea în direct a înregistrat peste 6 milioane de vizualizări doar pe rețelele sociale, într-o țară cu o populație de 5,7 milioane de locuitori. Sâmbătă este programată o ceremonie de botez, când cei șase cățeluși primesc un nume.

Format interactiv și divers, cu elemente de știință

Programul integrează elemente științifice prin sesiuni de chat cu telespectatorii de trei ori pe săptămână, precum și printr-un podcast și articole online care detaliază dezvoltarea cățelușilor. Publicul poate urmări cum cresc puii zi de zi și le poate monitoriza etapele importante alături de jurnaliștii de știință ai Televiziunii publice din Finlanda, și de persoana care se ocupă de îngrijirea lor. Utilizatorii din Finlanda, dar și din alte țări, urmăresc și aud mișcările celor șase cățeluși, și schimbă comentarii despre cât de drăguți sunt sau ce le-a plăcut cel mai mult. O sursă de oxitocină, benefică pentru oameni Văzând, de exemplu, cum puii încearcă să se năpustească spre mama lor pentru a se hrăni cu lapte poate declanșa o creștere a nivelului unui hormon numit oxitocină în creierul uman, a spus Koskinen. Cunoscută și sub numele de „hormonul iubirii”, aceasta poate contribui la scăderea anxietății, dar și crearea legăturilor sociale. „Sudierea” cățelușilor este și un mod de a evada din stresul lumii exterioare, atât pentru telespectatori, cât și pentru jurnaliștii postului de televiziune. „Dacă arunci o singură privire la cățelușii care dau din codiță și la micuțele boturi roz și este greu să nu zâmbești”, spune Jyri Loikkanen, producătorul emisiunii difuzată de postul public de televiziune finlandez, Yle. Bărbatul mărturisește că și el urmărește adesea transmisiunile live pentru a se relaxa după o zi de muncă.

„Cred că este, în mare măsură, un semn al vremurilor pe care le trăim, faptul că oamenii tânjesc după acest gen de mică evadare”, a spus Loikkanen, referindu-se la „știrile sumbre și apocaliptice cu care ne confruntăm în acest moment: politica, economia, războiul și conflictele etc…”, a spus Jyri Loikkanen.

El spune că un utilizator a postat rețelele sociale o comparație între intenția Statelor Unite de a transmite în direct execuția lui Nidal Malik Hasan, autorul atacului de la Fort Hood, și transmisiunile din Finlanda cu căței.

Finlanda ocupă, pentru cel de-al noulea an consecutiv titlul de cea mai fericită țară din lume, potrivit World Happiness Report, publicat de ONU în martie 2026. Pe locul II se află Islanda, urmată de Danemarca.

Cățelușii vor fi adoptați

Puii vor fi adoptați la jumătatea lunii decembrie de către persoane alese de crescător. Postul public de televiziune din Finlanda păstrează anonimatul numelui și locației crescătorului pentru a-i proteja confidențialitatea și pentru ca acesta să se poată concentra asupra bunăstării câinilor. Noile familii ale cățelușilor sunt selectate în fiecare an înainte de începerea transmisiunii în direct.