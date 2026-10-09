Decizie controversată la Pentagon: Execuția atacatorului de la Fort Hood va fi transmisă în direct

„Ne vom asigura că oamenii vor putea să-l urmărească, că este public”, a declarat Hegseth joi, într-un interviu acordat postului conservator Real America’s Voice.

El a adăugat că publicul trebuie să înțeleagă că astfel de fapte au consecințe grave și a afirmat că Hasan va fi executat de un pluton de împușcare.

Potrivit unui oficial al Departamentului Apărării citat de BBC, execuția urmează să fie transmisă în direct.

Pentagonul a anunțat la începutul săptămânii că Hegseth a recomandat executarea fostului militar, iar președintele Donald Trump a aprobat propunerea.

Nu este clar, deocamdată, pe ce platformă ar urma să fie difuzată transmisiunea.

Atacul de la Fort Hood

Nidal Hasan, psihiatru militar care activa în Virginia, a deschis focul la 5 noiembrie 2009 într-o clădire medicală aglomerată de la baza Fort Hood, în Texas.

Soldații aflați acolo așteptau consultații și vaccinuri. Atacul s-a soldat cu 13 morți și a devenit unul dintre cele mai grave atacuri comise într-o bază militară americană pe timp de pace.

Hasan a recunoscut în instanță că el a fost autorul atacului.

În timpul procesului militar din 2013, a afirmat că a acționat pentru a-i proteja pe musulmani și pe talibanii din Afganistan.

De asemenea, și-a cerut scuze pentru „orice greșeală”.

Legalitatea execuției, încă în discuție

Avocatul John Mills, care lucrează cu persoane condamnate la moarte, a declarat că nu există un precedent modern pentru o execuție publică transmisă în direct. El a descris inițiativa drept un posibil „spectacol grotesc” și a avertizat că aceasta se află pe un teren juridic incert.

Potrivit lui Mills, procedura de apel în cazul lui Hasan nu s-a încheiat. Fostul militar ar putea solicita examinarea condamnării și a sentinței de către o instanță federală, ceea ce ar putea suspenda execuția.

În aceste condiții, avocatul a spus că ar fi surprins dacă aceasta ar avea loc la data anunțată.

Problemele unei execuții în direct

Deborah Denno, profesoară de drept la Universitatea Fordham, care a studiat metodele de execuție din SUA, a declarat că o transmisiune în direct ar reprezenta un nivel de transparență fără precedent.

Ea a atras însă atenția asupra unor probleme practice, precum restricțiile de vârstă și regulile platformelor online.

Conform legislației militare americane, execuțiile necesită aprobarea președintelui și parcurgerea etapelor de revizuire judiciară înainte de a putea fi puse în aplicare.

Când a avut loc ultima execuție prin pluton de împușcare

Ultima execuție militară din SUA a avut loc în 1961, când un soldat condamnat pentru viol a fost spânzurat.

Ultima execuție militară prin pluton de împușcare datează din ianuarie 1945, când soldatul Eddie Slovik a fost împușcat pentru dezertare, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Donald Trump susține de mult timp pedeapsa cu moartea.

După revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, el a anulat moratoriul instituit de predecesorul său, Joe Biden, asupra execuțiilor federale și a semnat un ordin executiv prin care a cerut reluarea aplicării pedepsei capitale.