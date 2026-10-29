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Rogobete, mesaj ferm pentru cadrele didactice și medicii cu experiență: Tinerii medici nu trebuie priviți ca o amenințare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis joi un mesaj ferm către cadrele didactice și medicii cu experiență, spunând că tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare. „Nu accept mentalitatea potrivit căreia trebuie să închidem ușile pentru că vine cineva care ne-ar putea lua locul”.
Rogobete, mesaj ferm pentru cadrele didactice și medicii cu experiență: Tinerii medici nu trebuie priviți ca o amenințare
Ioana Târziu
29 oct. 2026, 11:57, Politic
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„Viitorul chirurgiei pediatrice se construiește prin generațiile de medici pe care le formăm astăzi. Iar responsabilitatea profesorilor este să le deschidă drumul, să le transmită experiența și să îi pregătească să devină mai buni decât ei”, a scris Alexandru Rogobete joi, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății a anunțat că a participat la Conferința Națională a Societății Române de Chirurgie Pediatrică – SRCP 2026, alături de„ medicii care au una dintre cele mai mari responsabilități: să îngrijească și să salveze vieți încă de la începutul lor”.

Acesta a continuat cu ideea că, în această vară, comunitatea chirurgilor pediatri a traversat o perioadă dificilă, „în care a demonstrat solidaritate, unitate și capacitatea de a-și susține interesele profesionale”.

În acest context, Rogobete a mulțumit specialiștilor pentru modul în care „au rămas uniți într-un moment complicat pentru sistemul de sănătate”.

Totuși, a precizat că are de transmis un mesaj ferm pentru cadrele didactice și pentru medicii cu experiență.

„Tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”, a scris Rogobete.

„Respect munca profesorilor care au format generații de medici, dar nu accept mentalitatea potrivit căreia trebuie să închidem ușile pentru că vine cineva care ne-ar putea lua locul. Dimpotrivă! Ar trebui să ne bucurăm că există tineri capabili să ne continue munca și să devină chiar mai buni decât noi”, a continuat Ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, medicina modernă „nu mai poate fi practicată izolat”.

„Are nevoie de echipe, de colaborare și de empatie, mai ales atunci când pacientul este un copil, iar alături de el se află o familie care își pune toată încrederea în medici. Iar un profesor bun trebuie să știe când să facă loc generației care vine după el”, a conchis Alexandru Rogobete.

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