Rogobete taie în „birocrația și orgoliile” din Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor vor fi schimbate

Decizia vine după numeroase sesizări din partea medicilor rezidenți și specialiști referitoare la întârzieri considerate nejustificate în soluționarea dosarelor.

Rogobete: Ministerul trebuie să sprijine medicii, nu să le pună piedici

Alexandru Rogobete a anunțat, într-un mesaj publicat marți pe Facebook, că schimbările vor viza comisiile din cadrul Ministerului Sănătății care se ocupă de recunoașterea și echivalarea titlurilor de calificare, a stagiilor de pregătire și a atestatelor de studii complementare.

„Ministerul Sănătății trebuie să sprijine medicii, nu să le pună piedici!”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, instituția a primit numeroase sesizări din partea medicilor rezidenți și specialiști care reclamă întârzieri în recunoașterea pregătirii profesionale, a diplomelor și a competențelor dobândite. Printre situațiile semnalate se numără și cele care privesc calificări obținute în alte state europene.

Ministrul susține că astfel de blocaje pot afecta inclusiv revenirea în România a medicilor care au studiat sau au lucrat în străinătate.

„În loc să încurajăm întoarcerea medicilor români acasă și să le facilităm integrarea în sistemul nostru de sănătate, ajungem uneori să îi descurajăm prin întârzieri și blocaje administrative”, a afirmat Rogobete.

Comisiile care întârzie dosarele vor fi schimbate

Ministrul Sănătății spune că a analizat cazurile care i-au fost semnalate și a decis să intervină asupra componenței comisiilor despre care consideră că nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile.

„Am analizat situațiile semnalate și am decis să schimb componența acelor comisii care nu performează, care întârzie nejustificat soluționarea dosarelor sau care au impresia că funcțiile pe care le ocupă le aparțin”, a transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a precizat că experiența profesională și academică a membrilor comisiilor trebuie dublată de responsabilitate și de respect față de medicii aflați la începutul carierei.

Mesajul ministrului a fost unul tranșant și în privința situațiilor în care deciziile ar putea fi influențate de conflicte sau interese personale.

„Nu accept ca viitorul unui tânăr medic să depindă de orgoliile unor cadre didactice, de nepăsarea unor membri ai comisiilor sau de proceduri prelungite fără justificare”, a afirmat Rogobete.

„Nu voi permite ca birocrația, orgoliile sau interesele personale să blocheze parcursul profesional al medicilor”, a conchis ministrul Sănătății.