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Mutări importante în Senat: cinci parlamentari se alătură PSD. Social-democrații ajung la 40 de senatori

Cinci senatori aleși pe listele SOS România și Partidului Oamenilor Tineri (POT) au anunțat luni, 2 noiembrie, că se afiliază grupului parlamentar PSD. Mutările duc grupul social-democrat la 40 de membri și modifică raportul de forțe din Senat.
Mutări importante în Senat: cinci parlamentari se alătură PSD. Social-democrații ajung la 40 de senatori
Sursa foto: captură video YouTube/Senatul României
Oana Antipa
02 nov. 2026, 17:24, Politic
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Este vorba despre Ionel Carp, ales în circumscripția Tulcea pe listele SOS România, Valentina-Mariana Aldea, aleasă în București pe listele POT, Liviu Sorin Robe, ales în Bistrița-Năsăud pe listele POT, Cristian Bem, ales în Vaslui pe listele SOS România, și Robert Daniel Ghiță, ales în Olt pe listele POT.

Cei cinci activau ca parlamentari independenți înainte de a se alătura grupului PSD.

Anunțurile au fost făcute individual, îla începutul ședinței Senatului de luni, 2 noiembrie.

„Subsemnatul Carp Ionel, senator ales în circumscripția electorală 38 Tulcea, începând de astăzi mă afiliez grupului parlamentar PSD”, a declarat Ionel Carp.

La rândul său, Liviu Sorin Robe a transmis: „Vă informez că de astăzi o să mă afiliez grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat.”

Cristian Bem a făcut un anunț similar: „Sunt Bem Cristian, ales în circumscripția 39 Vaslui, și de astăzi mă afiliez grupului PSD.”

Robert Daniel Ghiță a confirmat, de asemenea, trecerea la social-democrați: „Vă anunț că începând de astăzi mă afiliez grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat.”

Valentina-Mariana Aldea și-a anunțat afilierea râzând

Un moment aparte a fost cel al senatoarei Valentina-Mariana Aldea, aleasă pe listele POT în circumscripția București.

Aceasta a făcut anunțul râzând, înainte de a confirma că se alătură grupului social-democrat.

„Stimați colegi, începând de astăzi mă voi afilia grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat”, a declarat parlamentara.

Cei cinci senatori au comunicat afilierea la grupul PSD, fără ca declarațiile lor să includă explicații privind motivele deciziei.

PSD ajunge la 40 de senatori. Cum arată noul raport de forțe

Afilierile au loc după revenirea PSD la guvernare, în cabinetul condus de Luca Niculescu, și după desființarea grupului parlamentar PACE din Senat.

Totodată, săptămâna trecută, senatorul Gheorghe Ștefănache s-a alăturat PNL, după ce demisionase din USR.

În urma acestor modificări, PSD devine cel mai numeros grup din Senat, cu 40 de membri, urmat de AUR, cu 30, și PNL, cu 27.

USR are 18 senatori, UDMR deține 10 mandate, iar alți nouă senatori sunt neafiliați.

Pentru adoptarea legilor organice este necesară o majoritate de 68 de voturi. Prin urmare, deși își consolidează poziția în camera superioară a Parlamentului, PSD nu poate asigura singur această majoritate.

Noile afilieri pot influența negocierile parlamentare și voturile asupra proiectelor legislative importante, în condițiile în care echilibrul dintre grupurile politice se modifică.

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