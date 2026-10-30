Comisia Europeană înființează grupul „preparEU”, care va pregăti Europa pentru dezastre și situații de criză

Comisia Europeană înființează grupul consultativ „preparEU”, care va oferi consiliere strategică președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarei pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib.

Potrivit unui comunicat de presă, grupul va analiza cum poate Europa să răspundă mai bine riscurilor de dezastre, inclusiv fenomenelor meteorologice extreme și incendiilor de vegetație.

„În contextul în care schimbările climatice generează fenomene meteorologice și dezastre naturale din ce în ce mai extreme, Europa este aici pentru a da ajutor. Trebuie să gândim la o scară mai largă și să învățăm mai repede. Acesta este motivul pentru care îi aducem la un loc pe cei mai experimentați pompieri și agenți de intervenție în situații de urgență din Europa: pentru a valorifica experiența acestora și a face ca Europa să fie mai bine pregătită, de la o coordonare civil-militară mai puternică la echipamentele și capacitățile de care avem nevoie. Ei vor face propuneri concrete pentru ca protecția civilă a UE să devină și mai eficace. Pentru ca solidaritatea europeană să fie întotdeauna prezentă atunci când se produce un dezastru.”, a declarat Ursula von der Leyen.

Înființarea grupului a fost anunțată de Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii, susținut la 16 septembrie 2026. Acesta va avea 11 experți de nivel înalt, cu experiență în protecția civilă și gestionarea crizelor în Uniunea Europeană, șase oameni de știință și cadre universitare din mai multe state membre.

Scopul grupului consultativ este să analizeze capacitățile existente ale statelor membre în cadrul Mecanismului de protecție civilă al UE și al programului rescEU.

Vor fi evaluate efectele imediate și pe termen lung ale dezastrelor naturale, precum fenomenele meteorologice extreme și incendiile de vegetație, dar și riscurile tehnologice și alte amenințări.

Experții vor lua în calcul și posibilele consecințe ale acestor situații asupra migrației în masă, îngrijirii medicale de urgență, adăposturilor și comunicațiilor. Va fi analizat și modul în care pot fi gestionate efectele produse de întreruperea funcționării infrastructurilor critice.

Un alt obiectiv al grupului este să discute măsurile de prevenire și pregătire în contextul schimbării riscurilor, precum și dezvoltarea unor noi capacități. Printre acestea se numără echipamentele care pot fi folosite în scopuri civile și militare, dar și flota europeană de stingere a incendiilor.

Prima reuniune a grupului este programată la începutul lunii noiembrie 2026. Experții trebuie să prezinte recomandările către Ursula von der Leyen și Hadja Lahbib până în primăvara anului 2027.