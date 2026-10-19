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Amenzi de 100 de lire în Anglia pentru cei care ascultă muzică fără căști în autobuz

Călătorii din Anglia riscă amenzi de până la 100 de lire sterline dacă îi deranjează pe ceilalți pasageri în autobuze, cu muzică la volum ridicat, videoclipuri redate fără căști sau alte comportamente interzise. Autoritățile britanice pregătesc măsuri mai stricte și împotriva vapatului și a aruncării deșeurilor în mijloacele de transport în comun.
Amenzi de 100 de lire în Anglia pentru cei care ascultă muzică fără căști în autobuz
Andreea Tobias
19 oct. 2026, 17:45, Știri externe
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Inițiativa anunțată de Andy Burnham urmărește să îi determine pe călători să utilizeze căștile și să respecte liniștea celorlalți, conform The Guaridan. Noile îndrumări vor ajuta autoritățile locale din Anglia să aplice mai eficient regulile privind comportamentul pasagerilor în autobuze.

Amenda de până la 100 de lire sterline poate fi aplicată atunci când un pasager este avertizat să înceteze un comportament deranjant, dar refuză să se conformeze. Printre situațiile vizate se numără redarea muzicii la volum ridicat.

Controalele nu vor fi responsabilitatea șoferilor, ci a personalului de securitate din transporturi sau a polițiștilor.

Ce sancțiuni riscă pasagerii din trenuri

În cazul trenurilor, companiile feroviare britanice au deja baze legale care permit aplicarea unor amenzi de până la 1.000 de lire sterline pentru comportamente similare.

Autoritățile vor să încurajeze respectarea regulilor și printr-o campanie națională, care îi va îndemna pe călători să nu le impună celorlalți propriile preferințe sonore.

Mesajul campaniei este simplu: pasagerii trebuie să împartă spațiul și să respecte liniștea celorlalți.

Vapatul și aruncarea gunoiului, vizate de noile măsuri

Planul britanic urmărește să combată și alte comportamente deranjante în autobuze, inclusiv vapatul și abandonarea deșeurilor.

Inițiativa vine după ce primarul Londrei, Sadiq Khan, a promovat o campanie prin care călătorii erau îndemnați să se comporte respectuos în transportul public și să folosească căștile.

Potrivit unor sondaje YouGov citate de presa britanică, există un sprijin important pentru sancționarea celor care ascultă muzică la volum ridicat în mijloacele de transport. Apelurile telefonice pe difuzor se numără, de asemenea, printre comportamentele care îi irită cel mai mult pe călători.

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