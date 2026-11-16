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Coji de mandarină pe pervaz. De ce noiembrie e luna perfectă

Coji de mandarină în boluri mici, lângă uși și ferestre: trucul de noiembrie care ține insectele departe și parfumează casa gratis.
Coji de mandarină pe pervaz. De ce noiembrie e luna perfectă
Andreea Tobias
16 nov. 2026, 09:12, Life-Inedit
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Cojile de mandarină, puse în boluri mici sau pe farfurioare lângă uși și ferestre, sunt un obicei vechi care revine în case. Oamenii folosesc acest truc din două motive: ține la distanță insectele și parfumează casa fără odorizante.

De ce funcționează

Coaja mandarinei conține uleiuri esențiale cu rol de respingător natural. Datorită lor, țânțarii, furnicile și alte insecte care intră des în locuințe ar putea fi ținute la distanță. Uleiul din coaja de mandarină are în jur de 90–95% limonen, iar într-un test pe țânțari și furnici, ambele specii s-au îndepărtat de substanță. Efectul cojilor puse pe pervaz este însă mult mai slab decât al uleiului concentrat.

Al doilea avantaj este parfumul.

Curentul de aer de la uși și ferestre împrăștie aroma de citrice prin casă, iar parfumul rămâne în aer zile întregi, chiar și după ce cojile se usucă. Pentru un efect constant, cojile se schimbă la trei-patru zile.

De ce tocmai în noiembrie

În Italia, sezonul mandarinelor ține de la jumătatea lui septembrie până în aprilie sau mai. Perioada cu cele mai multe fructe, cele mai gustoase și cele mai consumate este însă între noiembrie și martie. Acum se găsesc cele mai proaspete mandarine, deci și cele mai aromate coji.

Trucul are și un avantaj practic: dă o a doua viață unui rest care altfel ar ajunge la gunoi, e ecologic și nu costă nimic.

Mandarina, sursă bogată

Fructul în sine este o sursă bogată de vitamina C, care susține sistemul imunitar în sezonul răcelilor. Conține și antioxidanți, precum flavonoidele, fibre care ajută digestia și acid folic, important pentru formarea globulelor roșii.

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