Japonia, lovită de un val de atacuri cibernetice. Datele a milioane de oameni au fost compromise

Aproximativ 500 de servere care susțineau sistemul informatic al universității au încetat să funcționeze după un presupus atac ransomware de vineri, săptămâna trecută, potrivit universității.

Rețeaua campusului pentru studenți și portalul pentru personalul didactic au rămas inutilizabile luni, iar cursurile au fost anulate, potrivit Xinhua.

Un operator japonez de magazine a declarat marți că datele personale a până la 1,7 milioane de clienți ar fi putut fi compromise, în urma accesului neautorizat la un server care gestionează serviciile sale de cumpărături online.

Ulterior, retailerul a oprit serviciile și a blocat ruta atacului.

O firmă japoneză de servicii de internet a anunțat luni că până la 948.500 de înregistrări ale membrilor săi au fost furate în urma accesului neautorizat la serverul său.

O companie ce operează un lanț de restaurante a anunțat luni că peste 10 milioane de informații despre clienți, care acoperă aproape întreaga bază de utilizatori înregistrați, au fost divulgate în urma accesului neautorizat la un sistem care susține aplicația sa pentru smartphone pentru rezervări și recompense la restaurant.

Informațiile scurse au inclus adrese de e-mail și numere de telefon, a declarat compania. Aceasta a adăugat că nu a fost confirmată nicio utilizare abuzivă a datelor, potrivit sursei.

Altă companie japoneză a declarat luni că datele despre aproximativ 110.000 de clienți ai unității sale de brokeraj de valori mobiliare, împreună cu alte informații nepersonale, ar fi putut fi compromise.

Totuși a transmis că, chiar dacă informațiile ar fi fost divulgate, acestea nu ar putea fi folosite pentru efectuarea de tranzacții, inclusiv tranzacții online.

Incidentele au fost raportate separat de către organizațiile implicate și nu există nicio indicație din informațiile dezvăluite până în prezent că acestea ar fi legate de un atac cibernetic comun.