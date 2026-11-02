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Datorii, nu gaură. Kelemen Hunor recunoaște restanțele de la Casa de Pensii, Sănătate și Dezvoltare, dar respinge teza PSD

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, respinge discuțiile despre o gaură în buget și spune că social-democrații „au primit exact ce au lăsat” când au plecat de la guvernare.
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Andreea Tobias
02 nov. 2026, 21:48, Politic
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Întrebat la Euronews România dacă discuția despre gaura din buget nu este de fapt o reluare a temei „grelei moșteniri”, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu e nicio gaură în buget. Când PSD a plecat de la guvernare, știe ce a lăsat și a primit exact ce a lăsat când a plecat”.

Liderul UDMR amintește că bugetul pe acest an a fost votat împreună cu PSD. După plecarea social-democraților și demiterea guvernului Bolojan, spune el, nu a fost adoptată nicio lege nouă și nicio ordonanță de urgență care să aducă cheltuieli în plus.

„De unde să cheltuim mai mult?”

Potrivit lui Kelemen Hunor, guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, a funcționat apoi ca guvern interimar până la învestirea guvernului Niculescu. În această perioadă nu putea face rectificare bugetară, nu putea iniția legi, nu putea da ordonanțe de urgență și nu putea lansa politici publice noi. „Deci de unde să cheltuiesc mai mult? Nu vă supărați”, a spus el.

Liderul UDMR recunoaște însă că s-au adunat restanțe, pentru că nu au putut fi făcute plăți: la Casa de Pensii, la Casa de Sănătate, la ministerele Dezvoltării și Transporturilor și la asistența socială. „Eu nu aștept lucruri extravagante, găuri mari”, a declarat el.

„Înțeleg narativul”

Potrivit lui Kelemen Hunor, tema gurii din buget servește unui scop politic. „Înțeleg narativul. Trebuie să găsești ceva. Trebuie să justifici dacă nu reușești să livrezi ceea ce ai promis în această perioadă scurtă. Dar chiar nu cred că este o discuție cu fundament”, a spus el.

Partidele din Parlament îl așteaptă pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația bugetului. Kelemen Hunor consideră cererea „absolut legitimă” și propune ca ministrul Finanțelor să prezinte Parlamentului execuția bugetară o dată la șase luni, pentru „transparență totală”.

El a avertizat și împotriva cheltuielilor fără acoperire: „Nu poți să cheltui mai mult decât îți permite bugetul”. Altfel, spune Kelemen Hunor, statul ia împrumuturi scumpe, pe termen lung, pe care le vor plăti „copiii noștri, nepoții unora”.

Primăriile fără bani

Liderul UDMR a respins și ideea că rectificarea va favoriza primăriile PSD, pentru că guvernul are nevoie de voturi din Parlament. El recunoaște că unele primării au conturile blocate și nu mai pot plăti facturile în noiembrie, din cauza investițiilor neplătite, de exemplu în rețelele de gaze.

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