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Sorin Grindeanu anunță că a doua rectificare va avea loc la mijlocul lunii noiembrie

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat vineri că a doua rectificare bugetară va avea loc la mijlocul lunii noiembrie. El susține că a doua rectificare este necesară și va fi făcută după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS.
Sorin Grindeanu anunță că a doua rectificare va avea loc la mijlocul lunii noiembrie
Sursa foto: Ilie Marian/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
30 oct. 2026, 15:38, Politic
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Sorin Grindeanu susține că sensul primei rectificări adoptate vineri de Guvern este onorarea obligațiilor pentru asigurarea serviciilor esențiale până la sfârșitul anului.

„Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești”, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu.

El spune însă că este necesară și a dpoua rectificare „la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS”.

„Această rectificare trebuie să facă un lucru fundamental: să pună față în față deficitul cash, adică banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, care reflectă obligațiile și cheltuielile statului recunoscute contabil potrivit metodologiei europene, inclusiv pe cele care nu au fost încă plătite”, afirmă liderul PSD.

Social-democratul adaugă că a doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligații au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană și care este situația reală a finanțelor publice: „Un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit”.

Grindeanu: „Nu este vorba despre un conflict cu ministrul de Finanțe”

Grindeanu spune că nu are un conflict cu ministrul de Finanțe: „Domnul Nazare trebuie să scoată la suprafață toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții. Tot! Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor. Trebuie să facem acest lucru pentru că datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză confirmă efectele economice ale politicilor din ultima perioadă: economia este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3% – cea mai mare scădere de după criza financiară”.

Președintele PSD susține că economia în contracție, inflația este mai mare și leul mai slab: „Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat. Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcție”.

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