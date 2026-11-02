Kelemen Hunor: E un Guvern PSD. Dacă guvernul Niculescu nu dă rezultate, PSD va plăti politic

La Euronews România, Kelemen Hunor a fost întrebat despre declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care vorbește des despre ce ar trebui să facă guvernul, în timp ce premierul tace.

„E un guvern PSD, asta e clar”, a răspuns liderul UDMR.

Potrivit lui Kelemen, „responsabilitatea politică e a PSD”, pentru că premierul și miniștrii tehnocrați nu au candidat la alegeri.

„Luca Niculescu nu a fost ales la alegeri de nimeni. Și dacă guvernul nu dă roade, cine plătește? Fiindcă politic va plăti cineva”, a spus Kelemen Hunor.

„Premierul este Luca Niculescu”

Din acest motiv, liderul UDMR consideră că implicarea liderilor PSD este „corectă și legitimă”. Totuși, a subliniat el, Niculescu este premierul „politic, juridic, constituțional și administrativ”: el semnează, conduce guvernul și ședințele acestuia.