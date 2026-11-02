Pensii indexate. Kelemen Hunor: creșterea trebuie făcută de la 1 ianuarie, după inflația din 2025

„Toată lumea a fost de acord”, a spus Kelemen Hunor la Euronews România, amintind că aplicarea legii a fost amânată doi ani prin ordonanțe.

„Nu se mai poate amâna, fiindcă și în 2025 și în 2026 era o inflație și este o inflație mare, care mănâncă din puterea de cumpărare”, a declarat el.

Potrivit liderului UDMR, indexarea trebuie făcută „așa cum scrie legea”, după inflația din 2025, pe care o estimează la aproximativ 7,5%.

UDMR nu a discutat însă subiectul cu premierul, cu ministrul Finanțelor sau cu ministrul Muncii. „Nu știu la ce să ne așteptăm”, a recunoscut el.

La învestire, premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi indexate începând cu 2027, „cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului”.

În schimb, Kelemen Hunor nu ar grăbi creșterea salariului minim. „Dacă mai pui o presiune înainte să vezi ce faci pe termen mediu, produci pagube”, a spus el. Liderul UDMR consideră că discuția poate avea loc abia după ce se vede cum arată anul viitor.

Despre legea salarizării, el spune că adoptarea prin asumarea răspunderii guvernului nu este „o capcană”, dar totul depinde de conținut.