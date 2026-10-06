Peste 3.900 de candidați intră în examenul de medic și farmacist specialist. Schimbare majoră introdusă la nivel național

În perioada 7 octombrie – 3 noiembrie 2026 se desfășoară sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist, a anunțat marți Ministerul Sănătății.

Peste 3.900 de candidați s-au înscris la examen, iar autoritățile introduc, pentru prima dată, un sistem unitar de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă.

Subiecte unice în toate centrele universitare

Principala schimbare din această sesiune este că subiectele vor fi aceleași la nivel național pentru fiecare specialitate, indiferent de centrul universitar în care este susținut examenul.

Ministerul Sănătății susține că măsura urmărește asigurarea unei evaluări „corecte, transparente și unitare” pentru toți candidații.

„Aplicăm aceleași reguli, aceleași standarde și același nivel de exigență, indiferent de centrul universitar în care se susține examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează”, a transmis instituția.

În ziua examenului, subiectele vor fi elaborate de Comisia națională, din care fac parte coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele de examen.

Cum se va desfășura proba scrisă

Proba scrisă va avea loc în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare.

Candidații vor avea de rezolvat 10 subiecte, corespunzătoare unor teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată.

Examenul va dura trei ore, iar nota minimă necesară pentru promovare este 7,00. Corectarea se va face în baza unui barem unic la nivel național.