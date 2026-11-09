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Nou tratament experimental pentru atacul de cord. Cum ar putea fi „retrezite” celulele deteriorate

Un nou tratament experimental s-a demonstrat a fi „promițător” în regenerarea mușchilor afectați în timpul unui atac de cord. Oamenii de știință de la Universitatea din Cambridge au găsit o modalitate prin care pot „retrezi” celulele deteriorate.
Nou tratament experimental pentru atacul de cord. Cum ar putea fi „retrezite” celulele deteriorate
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
09 nov. 2026, 16:52, Ştiinţă-Sănătate
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Deoarece celulele inimii adulte nu se pot repara singure odată ce au fost deteriorate, oamenii de știință afirmă că această descoperire marchează un pas important către un potențial tratament pentru bolile de inimă.

Tratamentul a arătat rezultate promițătoare la șoareci, potrivit studiului publicat în revista Nature Cardiovascular Research, citat de Mirror.

Ei au explicat că tratamentul „retrezește” celulele musculare cardiace, astfel încât acestea să înceapă să se dividă și să ajute la repararea mușchilor deteriorați.

În experimentul realizat pe șoareci, acesta a produs o bătaie a inimii mai puternică și a crescut cantitatea de sânge pompată prin inimă cu fiecare bătaie a inimii cu aproximativ 10%, comparativ cu șoarecii care au primit un tratament simulat, în urma unui atac de cord.

Deși nu este un tratament complet, echipa de la Cambridge afirmă că până și îmbunătățiri modeste ale funcției cardiace au fost asociate cu o mortalitate mai mică în rândul pacienților și cu o capacitate mai mare de a desfășura activitățile zilnice.

Tratamentul utilizează terapia cu ARNm pentru a activa temporar două proteine ​​din interiorul celulelor cardiace, numite Myc și Cyclin T1, promovând repararea țesutului cardiac.

Catherine Wilson, co-autoare principală a studiului, a declaratcă „acestea sunt rezultate cu adevărat interesante. Nu există leac pentru insuficiența cardiacă, iar tratamentul nostru ar putea avea un impact semnificativ asupra calității vieții a milioane de oameni din întreaga lume”.

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