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Din urină în vitamine. Cum încearcă o farmacie suedeză să reducă utilizarea în exces a suplimentelor alimentare

Cel mai mare lanț de farmacii din Suedia, Apotek Hjärtat, a creat o vitamină denumită Vitamin P(ee), creată din urină umană, ca răspuns la o creștere tot mai mare a consumului de suplimente alimentare.
Din urină în vitamine. Cum încearcă o farmacie suedeză să reducă utilizarea în exces a suplimentelor alimentare
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 20:58, Ştiinţă-Sănătate
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Unul din trei suedezi consumă zilnic suplimente alimentare. Unul din cinci declară, într-un nou sondaj realizat de Apotek Hjärtat, că nu vede niciun risc legat de consumul acestor suplimente.

În același timp, unul din doisprezece suedezi recunoaște că a luat ocazional o doză mai mare decât cea recomandată. În rândul bărbaților, proporția este de unul din zece, iar în rândul tinerilor, de unul din opt.

Astfel, potrivit presei suedeze, cel mai mare lanț de farmacii din țară a colectat excesul de vitamina C pe care un grup de consumatori l-a eliminat prin urină și l-a transformat în Vitamina P(ee).

„Vitamina P(ee) devine un simbol al modului în care suplimentele alimentare riscă să se transforme în bani aruncați direct pe toaletă dacă nu sunt utilizate corect”, spune șefa lanțului de farmacii din Suedia.

„Studiul nostru arată, de asemenea, că multe persoane iau suplimente alimentare în scop preventiv sau pentru că ele însele suspectează că au o deficiență”, adaugă ea.

Aceasta spune că „este important să se țină cont de faptul că suplimentele alimentare sunt utilizate în principal pentru a trata o deficiență identificată de profesioniștii din domeniul sănătății sau pentru a suplimenta dieta atunci când este necesar”, potrivit sursei citate.

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