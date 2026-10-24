Noul ministru al Sănătății, în vizită la un spital din Iași: „Construim viitorul medicinei cardiovasculare”

Alexandru Rogobete, noul ministru al Sănătății, a mers în vizită miercuri la Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”. Acolo, o investiție făcută în mandatul trecut de ministru pe care l-a avut în Guvernul Bolojan a fost inaugurată între timp.

Este vorba despre o sală de operație hibridă, modernizată, unde se vor putea realiza mai multe intervenții chirurgicale complexe.

„Această sală hibridă va putea salva sute și mii de vieți! Va permite realizarea unor intervenții cardiovasculare complexe, inclusiv în situații de urgență, când fiecare minut contează. Modernizarea blocului operator și a secției de terapie intensivă înseamnă mai multă siguranță, tratamente performante și, mai ales, o nouă șansă la viață pentru oamenii care suferă de boli cardiovasculare grave”, a transmis ministrul Sănătății, printr-o postare pe Facebook.

Ce plan are ministrul pentru spital

Alexandru Rogobete a anunțat și concluzia trasată după vizita de spitalul din Iași. Chiar dacă blocul operator a fost modernizat, institutul are nevoie de un nou corp. Ministrul vrea să extindă spitalul specializat în boli cardiovasculare.

„Am stabilit împreună cu domnul profesor Tinică să schimbăm abordarea acestui proiect. Întrucât institutul se află în subordinea Ministerului Sănătății, vom prelua proiectul prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), pentru a-i asigura un parcurs instituțional clar și pentru a accelera etapele necesare realizării investiției”, a mai transmis Rogobete.