Semnal de alarmă privind sfaturile despre sănătatea mintală oferite de inteligența artificială. 9 din 10 psihologi numesc informațiile drept „dăunătoare”

Un sondaj realizat de Societatea Britanică de Psihologie (BPS) a constatat că psihologii au observat o creștere cu 49% a numărului de pacienți care au solicitat asistență prin chatboții AI în ultimul an.

Potrivit The Independent, sondajul, la care au participat 197 de psihologi, consilieri și psihoterapeuți, a constatat că șapte din 10 persoane sunt oarecum sau foarte îngrijorate de utilizarea inteligenței artificiale pentru consiliere în domeniul sănătății mintale.

Aproape 88%, respectiv 9 din 10 psihologi, au tras un semnal de alarmă că pacienții se bazează prea mult pe inteligența artificială.

În același timp, aproximativ 76% dintre participanții la sondaj au declarat că tehnologia afectează negativ bunăstarea mintală a clienților lor.

Aproximativ 80% au declarat în cadrul sondajului că sunt îngrijorați de faptul că clienții devin prea dependenți de tehnologie, în timp ce 76% au spus că aceasta afectează negativ bunăstarea clienților.

Laura Dean, președinta BPS, a declarat că „această cercetare arată că există motive reale de îngrijorare pentru cei care utilizează inteligența artificială pentru terapia pentru sănătate mintală”.

„Această îngrijorare vine direct de la practicienii psihologici aflați în prima linie, care oferă sprijin vital, personal”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

Dean a avertizat că integrarea inteligenței artificiale în asistența medicală „poate funcționa doar cu garanțiile adecvate care să protejeze atât profesioniștii din domeniul psihologiei, cât și persoanele pe care le sprijină”.

„Deși IA oferă multe beneficii, nu poate înlocui elementul uman vital în îngrijirea sănătății mintale”, a mai precizat ea.

Sondajul BPS vine după ce un alt sondaj realizat pe 2.000 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani a constatat că mai mult de patru din 10 dintre aceștia au folosit inteligența artificială pentru sfaturi sau sprijin emoțional.