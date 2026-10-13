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Doi morți și 21 de răniți în urma atacului cu rachete balistice al Rusiei asupra Kievului. Patru persoane sunt în stare gravă

Cel puțin două persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma atacului cu rachete balistice asupra Kievului. Patru dintre răniți se află în stare gravă, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că o centrală energetică importantă a fost lovită.
Doi morți și 21 de răniți în urma atacului cu rachete balistice al Rusiei asupra Kievului. Patru persoane sunt în stare gravă
Sursa foto: X @ZelenskyyUa
Alexandra-Valentina Dumitru
14 oct. 2026, 02:31, Știri externe
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Bilanțul atacului rusesc asupra Kievului din noaptea de marți spre miercuri a ajuns la doi morți și 21 de răniți, potrivit primarului capitalei, Vitali Klitschko, citat de Kyiv Independent.

Dintre persoanele rănite, 16 au fost spitalizate, iar patru se află în stare gravă.

Un bloc de nouă etaje, cuprins de flăcări

O rachetă rusească a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje din districtul Desnianskii al capitalei. În clădire a izbucnit un incendiu de proporții, iar echipele de intervenție au fost mobilizate la fața locului.

Atacul s-a produs la doar câteva momente după declanșarea alarmelor de raid aerian, astfel că locuitorii au avut foarte puțin timp pentru a se adăposti.

Un locuitor al orașului, Maksym, a povestit pentru Kyiv Independent că el și partenera sa au fost nevoiți să se refugieze pe coridorul clădirii, înainte de a ajunge într-un adăpost. Ferestrele locuinței fuseseră sparte de o explozie produsă în apropiere.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Nici măcar nu am înțeles ce se petrecea”, a declarat acesta.

Amenințarea unor noi atacuri cu rachete a dus la declanșarea alarmelor aeriene și în unele zone din regiunile Liov, Volînia și Ivano-Frankivsk, din vestul Ucrainei, departe de linia frontului.

O centrală energetică importantă din Kiev a fost lovită

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, într-un mesaj publicat pe X, că principala țintă a atacului a fost infrastructura energetică, în special centrala CHPP-4, una dintre cele mai importante instalații energetice ale capitalei.

Potrivit acestuia, centrala a fost lovită de rachetele rusești.

Liderul ucrainean a avertizat că, potrivit informațiilor serviciilor de informații, Rusia pregătește noi lansări de rachete balistice.

Ucraina nu a primit avertismente timpurii privind atacul

Consilierul prezidențial Dmitro Litvin a declarat pentru jurnaliști că Ucraina nu a primit avertismente din partea aliaților privind lansarea rachetelor, pentru a doua zi consecutiv.

Forțele Aeriene ucrainene au confirmat situația și au precizat că nu au fost primite informații de la parteneri despre lansările de rachete de pe teritoriul Rusiei nici pe 12, nici pe 13 octombrie.

Zelenski a transmis că sistemele ucrainene au detectat rachetele abia când acestea se aflau foarte aproape de Kiev.

Anterior, surse citate de Kyiv Independent au susținut că administrația Trump ar fi amenințat cu suspendarea schimbului de informații militare și a mecanismului PURL, în încercarea de a opri atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

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