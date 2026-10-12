Românca ucisă de un student obsedat de serialul „Dexter” visa să devină mamă. Mesajul dur al verișoarei victimei: „Vreau să sufere în fiecare an al vieții sale”

Maria Săceanu, o româncă în vârstă de 24 de ani, ucisă de un student britanic obsedat de serialul „Dexter”, visa să devină mamă și să aibă o familie, a povestit verișoara sa, devastată de pierderea tinerei, potrivit Daily Mail.

Benjamin Day, student la criminalistică, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut că a ucis-o după ce a atras-o într-o locuință închiriată prin Airbnb, unde pregătise o cameră inspirată de serialul american. Rudele victimei speră acum ca acesta să fie urmărit toată viața de remușcări.

Românca a fost atrasă într-o „cameră a morții”, amenajată de Day într-o locuință închiriată prin Airbnb. Studentul la criminalistică a înjunghiat-o mortal de 78 de ori, iar apoi a încercat să-i tranșeze corpul.

Acesta pregătise camera ca un „omagiu” adus serialului „Dexter”, cu folie de plastic pe podeaua și pereții dormitorului, precum și pe pat.

Verișoara tinerei, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a povestit că a primit ultimul semn de la Maria în jurul orei 20:00, în seara crimei. Ea nu a răspuns la telefon fiindcă se simțea rău din cauza sarcinii. Două ore mai târziu, tânăra a „dispărut” și nu a mai dat niciun semn de viață.

„Regret enorm că nu am răspuns la ultimul ei apel. Mi-aș dori să fie aici să-mi cunoască bebelușul. Mi-aș dori să pot da timpul înapoi pentru a-i salva viața”, a declarat verișoara sa.

Benjamin Day și-a recunoscut vinovăția

Benjamin Day, fiul unui director de companie, și-a recunoscut vinovăția pentru uciderea Mariei Săceanu în cea de-a doua zi a procesului, desfășurat în această săptămână.

Instanța a aflat că tânărul era obsedat de serialul american „Dexter”, a cărui acțiune îl are în centru pe Dexter Morgan, un tehnician criminalist care duce o viață dublă și devine un criminal în serie ce își face singur dreptate.

El a contactat-o pe Maria Săceanu, care lucra ca escortă, prin intermediul unui site web, după ora 21:30, la data de 20 decembrie, anul trecut. Pentru a lua legătura cu ea, a folosit un telefon de unică folosință.

Tânăra a ajuns aproximativ 50 de minute mai târziu la locuința Airbnb din Tividale, în West Midlands. Era o casă cu trei dormitoare, închiriată cu 40 de lire sterline pe noapte.

În instanță s-a precizat că nu există dovezi că între cei doi ar fi avut loc un contact sexual și că, cel mai probabil, victima a fost ucisă la scurt timp după sosire.

Benjamin Day îi pusese deja bunurile într-un sac negru de gunoi, pe care urma să îl arunce.

Studentul a fost arestat după ce s-a tăiat la mână în timp ce încerca să tranșeze cadavrul.

Verișoara victimei: „Nimeni nu merita ceea ce i s-a întâmplat”

Verișoara Mariei Săceanu nu a dorit să vorbească despre activitatea profesională a tinerei, dar a precizat că acest lucru nu justifică în niciun fel crima.

„Indiferent cu ce se ocupa pentru a-și câștiga existența – asta era problema ei -, ceea ce contează este că un ticălos i-a luat viața. Îl întreabă cineva de ce a avut astfel de gânduri?”, a spus ea.

Femeia a povestit că o considera pe Maria ca pe o soră și că tânăra îi punea adesea pe ceilalți înaintea propriilor nevoi. „Ne iubea pe toți și noi o iubeam pe ea”, a declarat verișoara sa.

„Personal, nu am vrut să accept moartea ei; nu am mers la înmormântare și nu cred că am puterea să-i vizitez mormântul. Încă refuz să cred că toate astea sunt adevărate”, a spus femeia.

Maria Săceanu s-a născut în Alexandria, județul Teleorman, unul dintre cele mai sărace județe din România. A locuit la Londra înainte de a se muta în Tividale.

Verișoara sa a povestit că Maria, singură la părinți, și-a pierdut mama în 2023. Cele două erau foarte apropiate, iar tânăra nu și-a revenit niciodată complet după această pierdere. În ciuda suferinței, își dorea să-și întemeieze o familie și să devină mamă.

„Își dorea să trăiască, să aibă o familie, să devină mamă; era o fată cum rar întâlnești. Când spun asta, o spun din tot sufletul: se punea mereu pe plan secund, de dragul celorlalț”, a spus verișoara sa.

Referindu-se la Benjamin Day, femeia a spus că își dorește ca acesta să trăiască mult timp cu povara faptei sale și să fie măcinat de remușcări.

„Tot ce îmi doresc este ca acel individ josnic să trăiască 102 ani și să sufere în fiecare an din viața lui; să fie măcinat de remușcări, să ajungă să o implore să-l ierte, înnebunit de regret”, a declarat aceasta.

Day a abandonat tentativa de a tranșa cadavrul după ce s-a rănit

În timpul procesului, instanța a aflat că Benjamin Day a fost nevoit să abandoneze „sarcina macabră” după ce s-a rănit la mână.

Acesta a plecat de la locuință, a aruncat telefonul de unică folosință și a oprit o mașină de poliție care trecea prin zonă. Le-a spus agenților că fusese rănit de un câine.

La ora 01:05, Day i-a trimis un mesaj proprietarului locuinței Airbnb și l-a întrebat dacă își poate prelungi șederea la o săptămână.

Între timp, un alt oaspete, cazat într-o cameră diferită, a observat o dâră de sânge și l-a anunțat pe proprietar, care a chemat poliția. Polițiștii au găsit-o pe Maria Săceanu în dormitor, lângă pat.

Acesta avea 19 ani la momentul crimei și locuia încă împreună cu părinții săi. În timpul procesului, a încercat să invoce legitima apărare. El a susținut că amenajase camera pentru a filma un material de „omagiu” dedicat personajului Dexter, pe care intenționa să îl publice pe TikTok.

Potrivit acestuia, Maria l-ar fi atacat imediat ce a văzut camera, ulterior s-a rănit în timp ce încerca să o dezarmeze, iar el a înjunghiat-o pentru a se apăra.

Un medic legist din cadrul Ministerului de Interne a declarat că Maria a murit, cel mai probabil, din cauza rănilor de la nivelul gâtului. Tânăra prezenta și „mai multe răni la nivelul mâinilor, compatibile cu încercările de a se proteja”.

Benjamin Day a fost arestat sub suspiciunea de omor la ora 03:42, în timp ce se afla pe un pat de spital. Sentința urmează să fie pronunțată în luna decembrie.